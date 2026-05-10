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Villa empata y sigue en puestos de clasificación a la Champions; Forest casi a salvo

Al Aston Villa todavía le queda trabajo por hacer para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones y el Nottingham Forest está casi a salvo del descenso.

Morgan Rogers del Aston Villa pelea por el balón con Axel Tuanzebe y Kyle Walker del Burnley en el encuentro de la Liga Premier el domingo 10 de mayo del 2026. (Martin Rickett/PA via AP)
Morgan Rogers del Aston Villa pelea por el balón con Axel Tuanzebe y Kyle Walker del Burnley en el encuentro de la Liga Premier el domingo 10 de mayo del 2026. (Martin Rickett/PA via AP) AP

Villa y Forest volvieron a la acción en la Liga Premier tres días después de enfrentarse en las semifinales de la Liga Europa, y ninguno consiguió la victoria que realmente quería.

Villa empató 2-2 en el campo del ya descendido Burnley y se mantuvo en el quinto puesto, con cuatro puntos de ventaja sobre el Bournemouth, que es sexto, en la carrera por terminar entre los cinco primeros para colarse a la Liga de Campeones. A ambos equipos les quedan dos partidos —incluyendo enfrentamientos ante el Manchester City, que pelea por el título.

Pero el Villa tiene otra posible vía para entrar en la Liga de Campeones de la próxima temporada: ganando la Liga Europa.

Si ganan el título y quedan quintos en la liga, entonces el equipo que sea sexto —actualmente el Bournemouth, aunque el Brighton está apenas dos puntos más atrás— también accedería a la principal competición de Europa.

Forest igualó a los 88 minutos por medio del mediocampista inglés Elliot Anderson para rescatar un empate 1-1 con el Newcastle y colocarse siete puntos por encima de la zona de descenso.

Si el West Ham, que es antepenúltimo, pierde más tarde ante el líder Arsenal, el Forest estará matemáticamente a salvo. El Arsenal necesita ganar para recuperar su ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City.

En otro partido el domingo, el Crystal Palace remontó en dos ocasiones para empatar 2-2 con el Everton.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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