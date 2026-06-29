Viktor Hovland gana el Travelers en desempate del lunes tras fallo de Scheffler

El noruego Viktor Hovland sostiene el trofeo del Travelers Championship tras su victoria el lunes 29 de junio del 2026. (AP Foto/Jessica Hill) AP

Venció a Scottie Scheffler en un desempate en el Travelers Championship, logró que sus dos padres, que llegaron desde Noruega, lo vieran ganar por primera vez e incluso hizo el famoso “remo” con los aficionados noruegos al fútbol que lo alentaron hasta el sorprendente desenlace.

Hovland culminó una remontada aguerrida al embocar un putt de birdie de 7 pies en el primer hoyo del desempate para ganar el Travelers después de que Scheffler fallara un putt de birdie de 4 pies.

“Ganar en el desempate contra Scottie —el mejor jugador del mundo— fue bastante satisfactorio”, manifestó Hovland, que ganó por primera vez desde el Valspar Championship en marzo de 2025.

La sorpresa fue que Scheffler pasara de tener una gran ventaja a fallar un putt con una caída pronunciada por el lado alto, para darle el triunfo a Hovland.

“Quizá lo golpeé un poco más fuerte de lo que pretendía”, comentó Scheffler, cuyo putt rozó el borde izquierdo y se pasó unos 7 pies del hoyo. “Parecía que se pasó bastante del hoyo y yo lo estaba jugando por fuera del hoyo, así que lo tiré por mi línea; tal vez la velocidad estuvo apenas fuera de punto”.

Fue una gran decepción para Scheffler, quien hizo posible el desempate del lunes al embocar un putt para par de 8 pies en el hoyo 72, casi en la oscuridad.

Fue el primero en golpear desde el fairway del hoyo 18 y unos 3.000 aficionados en la ladera alrededor del green estallaron en ovaciones. Hovland respondió, tal como lo había hecho el noruego de 28 años en los últimos nueve hoyos el domingo, cuando remontó un déficit de dos golpes.

El putt de birdie de Hovland se estaba yendo hacia la derecha cuando se curvó y entró por el lado derecho, y él soltó un fuerte gesto de celebración con el puño.

“Es uno de esos putts en los que, si yo meto el mío, el de él se vuelve significativamente más difícil, y si yo fallo, probablemente él lo meta”, explicó Hovland. “Sí, definitivamente no había nada regalado ahí, así que ponerle la presión fue increíble”.

Fue el primer final en lunes en la Gira de la PGA desde The Players Championship en 2025, que incluyó un desempate acumulado de tres hoyos ganado por Rory McIlroy. Este terminó siendo de un hoyo y 15 minutos, pero no le faltó drama ni ambiente.

Hubo bromas animadas durante el desempate. Un grupo de aficionados noruegos, que había estado en Boston para la Copa del Mundo, llevaba camisetas de fútbol y coreaba “Hov-land!” mientras él se acercaba a su bola en el fairway. Los estadounidenses empezaron con los cánticos de “Scot-tie Scheff-ler!” para ahogarlos.

Los noruegos también llevaron el “remo”, que se ha vuelto viral en el estadio y en estaciones del metro y dondequiera que van. Se sientan hombro con hombro, con los brazos extendidos, y luego los jalan con fuerza hacia adentro. Hovland nunca lo había visto en persona hasta el sábado.

Cuando todo terminó, se sentó con los suyos y le mostraron cómo se hace.

“Definitivamente te da adrenalina”, señaló.

A Hovland le sobró de eso el domingo por la tarde, cuando regresó tras un retraso por lluvia de 90 minutos e hizo tres birdies consecutivos para alcanzar a Scheffler y, finalmente, meterse en el desempate. Cerró con 69, mientras que Scheffler firmó 68. Terminaron con 21 bajo par, 259.

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FUENTE: AP