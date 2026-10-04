Vikings invictos mantienen a Dolphins sin triunfos con defensa dominante y pateos de Reichard

T.J. Hockenson igualó su récord personal con 13 recepciones para 119 yardas en 13 envíos de Kyler Murray, incluida la atrapada de 8 yardas en tercera y 5 desde la yarda 10 que sentenció el partido. Hockenson estaba completamente solo y pudo haber entrado caminando a la zona de anotación, pero con buen criterio se deslizó antes de la línea de gol para consumir el reloj hasta la advertencia de los dos minutos.
Los Dolphins, que están 0-4 por primera vez desde 2019 en su primera temporada bajo el entrenador Brian Flores, quedaron golpeados por una combinación de errores no forzados y un poco de mala suerte.
El nuevo quarterback de los Dolphins, Malik Willis, completó apenas 9 de 17 pases para 85 yardas y perdió un balón suelto.
Murray terminó 27 de 37 para 247 yardas sin pérdidas de balón, pero recibió cuatro capturas para 34 yardas ante una defensa de los Dolphins.