Vikings invictos mantienen a Dolphins sin triunfos con defensa dominante y pateos de Reichard

Compartir en:









El quarterback de los Dolphins de Miami, Malik Willis (2), es capturado por el apoyador de los Vikings de Minnesota, Dallas Turner (15), durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL el 4 de octubre de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Abbie Parr) AP

T.J. Hockenson igualó su récord personal con 13 recepciones para 119 yardas en 13 envíos de Kyler Murray, incluida la atrapada de 8 yardas en tercera y 5 desde la yarda 10 que sentenció el partido. Hockenson estaba completamente solo y pudo haber entrado caminando a la zona de anotación, pero con buen criterio se deslizó antes de la línea de gol para consumir el reloj hasta la advertencia de los dos minutos.

Los Dolphins, que están 0-4 por primera vez desde 2019 en su primera temporada bajo el entrenador Brian Flores, quedaron golpeados por una combinación de errores no forzados y un poco de mala suerte.

El nuevo quarterback de los Dolphins, Malik Willis, completó apenas 9 de 17 pases para 85 yardas y perdió un balón suelto.

Murray terminó 27 de 37 para 247 yardas sin pérdidas de balón, pero recibió cuatro capturas para 34 yardas ante una defensa de los Dolphins.

___

FUENTE: AP