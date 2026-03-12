americateve

Vikings firman al quarterback Kyler Murray un día después de que fue cortado por los Cardinals

MINNEAPOLIS (AP) — Los Vikings de Minnesota firmaron el jueves al quarterback Kyler Murray, después de centrar su búsqueda más reciente en la primera selección global del draft de la NFL de 2019, quien acababa de ser liberado por los Cardinals de Arizona.

ARCHIVO - Foto del 5 de octubre del 2025, el quarterback de los Cardinals de Arizona Kyler Murray lanza el balón en el encuentro ante los Titans de Tennessee. (AP Foto/Rick Scuteri, Archivo)
Murray visitó la sede de los Vikings, donde aceptó el acuerdo, un día después de que los Cardinals lo dieron de baja pese a que le debían 36,8 millones de dólares en salario garantizado para esta temporada.

Los Vikings no tenían muchas otras opciones este año para reemplazar a J.J. McCarthy, su selección de primera ronda del draft de 2024, cuyas lesiones e irregularidad han hecho dudar de cuánto tiempo pueden esperar a que se desarrolle.

Pese a haber quedado relegado por lesiones recientes y a estar perseguido por cuestionamientos sobre su ética de trabajo, Murray cuenta con dos selecciones al Pro Bowl y ha completado el 67% de pases en su carrera, además de acumular 3.193 yardas por tierra y 32 touchdowns.

Tras ganar el Trofeo Heisman con Oklahoma, Murray ganó el premio de la AP al Novato Ofensivo del Año y parecía en ascenso con los Cardinals, al protagonizar múltiples jugadas electrizantes.

Los Cardinals firmaron con Murray un contrato de cinco años y 230,5 millones de dólares en 2022, con 160 millones garantizados, pero la luna de miel tras ese enorme compromiso duró poco. Unas semanas después, los Cardinals eliminaron una extraña cláusula del contrato que exigía cuatro horas de “estudio independiente” durante las semanas de partido.

Hubo revuelo y dudas sobre los hábitos de trabajo de Murray, y su relación con la franquicia nunca volvió a ser la misma.

Murray se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hacia el final de la temporada 2022 y se perdió un buen tiempo del 2023 en la primera temporada de Jonathan Gannon como entrenador. La relación entre Gannon y Murray ofrecía cierta promesa en 2024, cuando los Cardinals mejoraron a 8-9 y estuvieron en la pelea por los playoffs hasta las últimas semanas de la temporada, pero la campaña de 2025 se desmoronó rápidamente.

Murray jugó apenas cinco partidos debido a una lesión en el pie derecho que inicialmente se creyó que sólo requeriría unas semanas de recuperación.

Fue reemplazado por el veterano suplente Jacoby Brissett, quien rindió bien en su ausencia.

Murray llevó a Arizona a los playoffs apenas una vez en siete temporadas, una derrota en la ronda de comodines en 2021 ante los Rams de Los Ángeles, que acabaron ganando el Super Bowl.

El entrenador de los Vikings, Kevin O'Connell, fue el coordinador ofensivo de aquel equipo. Pero en cuatro años con los Vikings ha tenido un carrusel de quarterbacks titulares, desde Kirk Cousins a un puñado de reemplazos por lesión en 2023, pasando por Sam Darnold en 2024 y McCarthy en 2025.

Bien podría tener uno nuevo en 2026 con Murray.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

