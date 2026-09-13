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Vikings cierran con 29 puntos seguidos y vencen 39-22 a Packers

MINNEAPOLIS (AP) — Carson Wentz entró después de la conmoción cerebral que sufrió Kyler Murray en el primer cuarto, en su debut con Minnesota, y lideró una enérgica remontada contra el rival divisional, los Packers de Green Bay, mientras los Vikings anotaron 29 puntos consecutivos para cerrar una victoria 39-22 e iniciar la temporada el domingo.

Wentz lanzó dos pases de touchdown a Justin Jefferson, igualando el total de la temporada 2025 del dos veces All-Pro, y ambos se conectaron en una conversión de dos puntos cuando los Vikings tomaron su primera ventaja, 25-22, con 6:37 por jugar. Green Bay prolongó la serie en tres ocasiones con devastadores castigos defensivos.

Jordan Love, que había estado brillante ante una defensa que presionó con blitz de manera implacable, se derrumbó junto con el resto del equipo al perder un balón en un sack y lanzar una intercepción profunda en territorio de los Packers.

Aaron Jones y Jordan Mason anotaron cada uno un touchdown por tierra, y T.J. Hockenson atrapó una de las tres anotaciones por pase del veterano Wentz, en su 11ma campaña, quien fue designado suplente de Murray por delante de la selección de primera ronda del draft de 2024 J.J. McCarthy debido a su considerable ventaja en experiencia.

Love terminó con 21 completos en 42 intentos para 387 yardas y dos touchdowns en la primera mitad a Christian Watson, pero las dos pérdidas de balón tardías y una efectividad de 3 de 12 en conversiones en tercer down pesaron mucho, ya que los Packers retomaron exactamente donde lo dejaron con una racha de cinco derrotas que cerró la temporada pasada. ___

FUENTE: AP

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Por Redacción América Noticias Miami

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