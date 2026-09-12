Víctor Mesa Jr. sigue encendido con los Rays: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang) AP

El cubano Víctor Mesa Jr. continúa confirmando su ascenso en las Grandes Ligas. El jardinero de los Tampa Bay Rays conectó este viernes su decimotercer cuadrangular de la temporada 2026 , prolongando uno de sus mejores momentos ofensivos desde que llegó a MLB.

Mesa Jr. castigó al derecho Ethan Pecko , de los Houston Astros, con un batazo solitario que recorrió 414 pies y permitió a Tampa Bay igualar momentáneamente el marcador.

La conexión salió de su bate a 106 mph y terminó en las gradas del jardín derecho, según los datos oficiales de MLB.

El cubano Víctor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, recorre las bases luego de sacudir un jonrón ante los Bravos de Atlanta el miércoles 9 de septiembre de 2026 (AP Foto/Erik S. Lesser)

La noche terminó siendo todavía más especial para los Rays: Junior Caminero conectó en el noveno inning un jonrón de dos carreras para dejar tendido a Houston 3-1 y asegurar matemáticamente la clasificación de Tampa Bay a los playoffs .

El lanzador atacó al cubano con una recta de cuatro costuras a 93,3 mph .

Mesa respondió con un contacto contundente.

La pelota salió con un ángulo de 30 grados y viajó 414 pies hasta convertirse en su jonrón número 13 de la campaña.

El batazo igualó el encuentro y mantuvo con vida a Tampa Bay hasta el desenlace del noveno episodio.

El cubano Víctor Mesa Jr., de los Marlins de Miami, anota en un doble de Eric Wagaman durante el octavo episodio del juego ante los Nacionales de Washington, el jueves 11 de septiembre de 2025 (AP Foto/Lynne Sladky) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una noche completa para el cubano

Mesa Jr. no se limitó al cuadrangular.

Terminó el partido con:

un hit en dos turnos oficiales, un jonrón, una carrera anotada, una impulsada, una base por bolas y una base robada.

Su producción resultó especialmente importante en un encuentro dominado durante buena parte de la noche por el pitcheo.

Houston conectó nueve imparables frente a solo cuatro de Tampa Bay, pero los Rays terminaron imponiéndose 3-1.

Tampa Bay aseguró los playoffs

La jornada terminó convertida en una celebración para los Rays.

Con el encuentro empatado 1-1 en el cierre del noveno, Jonathan Aranda conectó un doble y Junior Caminero apareció inmediatamente después.

El dominicano disparó su cuadrangular número 40 de la temporada ante Bryan Abreu.

Fue un batazo de dos carreras que terminó instantáneamente el partido.

Tampa Bay mejoró a 88-59 y se convirtió en el primer equipo de Grandes Ligas en garantizar matemáticamente su presencia en la postemporada de 2026.

Mesa Jr. se afianza dentro de un equipo contendiente

El contexto hace todavía más relevante el desempeño del cubano.

Mesa Jr. no está produciendo en un equipo fuera de competencia, sino dentro de una organización que acaba de asegurar su clasificación y pelea entre las mejores de la Liga Americana.

Su capacidad para combinar poder, velocidad y defensa le ha permitido ganar protagonismo dentro del roster.

El viernes volvió a demostrarlo con un cuadrangular y una base robada.

Un septiembre especialmente productivo

Mesa Jr. atraviesa un notable momento ofensivo en septiembre.

En sus primeras 35 apariciones al plato del mes estaba bateando .424/.457/.758, con tres cuadrangulares y tres bases robadas, según el balance publicado tras su actuación del viernes.

La producción resulta todavía más significativa porque llegó después de una lesión que interrumpió su temporada.

Regresó de la lista de lesionados el 1 de septiembre

El cubano había sido colocado en la lista de lesionados de 10 días el 19 de agosto debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Comenzó posteriormente una asignación de rehabilitación con Durham Bulls y fue activado nuevamente por Tampa Bay el 1 de septiembre.

Desde entonces, su bate ha respondido.

La recuperación no parece haber eliminado su agresividad en las bases ni su capacidad para producir extrabases.

De Miami a Tampa Bay

La trayectoria reciente de Mesa Jr. experimentó un cambio importante durante 2026.

Después de desarrollarse durante años dentro de la organización de los Miami Marlins, terminó incorporándose a Tampa Bay.

Los Rays lo enviaron inicialmente a Triple-A antes de darle una nueva oportunidad en Grandes Ligas.

MLB registra que Tampa Bay lo llamó desde Durham Bulls el 24 de mayo de 2026.

A partir de ahí comenzó a ganar espacio dentro del equipo.

El poder comienza a convertirse en una de sus armas

Mesa Jr. siempre fue considerado un jardinero con herramientas atléticas importantes.

Velocidad, defensa y capacidad para cubrir terreno figuraban entre sus principales atributos durante su desarrollo.

Pero su producción de poder en Grandes Ligas está agregando una nueva dimensión.

Llegar a 13 cuadrangulares en su primera campaña extensa con Tampa Bay confirma una evolución ofensiva que puede resultar clave para consolidarse en MLB.

Un apellido inevitable dentro del béisbol cubano

Víctor Mesa Jr. nació en La Habana y pertenece a una de las familias más conocidas del béisbol cubano.

Es hijo de Víctor Mesa, una de las figuras emblemáticas de la pelota de la Isla y campeón olímpico con Cuba en Barcelona 1992.

También es hermano de Víctor Víctor Mesa.

Los dos hermanos abandonaron Cuba en 2018 y posteriormente iniciaron sus carreras dentro del sistema profesional estadounidense.

“Ahora es mi momento”

La comparación con su padre ha acompañado a Mesa Jr. durante prácticamente toda su carrera.

Pero el jardinero ha intentado construir una identidad propia.

Su filosofía quedó resumida anteriormente en una frase:

“Sé lo que hizo mi papá, pero ahora es mi momento y mi turno”.

La temporada 2026 está comenzando a darle argumentos para conseguirlo.

Un cubano que llega caliente a octubre

La clasificación de Tampa Bay abre ahora otro escenario.

Mesa Jr. tendrá la posibilidad de llegar a la recta final de septiembre y potencialmente a octubre atravesando uno de sus mejores momentos ofensivos.

Los Rays ya tienen asegurado un puesto en los playoffs.

Para el cubano, el objetivo inmediato será mantener la producción y ganarse un papel importante dentro del roster de postemporada.

Su cuadrangular número 13 ofrece una nueva señal de que está preparado para hacerlo.

A sus 25 años, Víctor Mesa Jr. comienza a transformar la etiqueta de prospecto en producción concreta dentro de Grandes Ligas.

Y ahora lo hace para un equipo que ya tiene garantizado jugar en octubre.