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El mediocampista de los Earthquakes de San José, Ronaldo Vieira (14), celebra tras anotar un gol contra el Houston Dynamo FC durante el primer tiempo de un partido de playoffs de la MLS el martes 24 de noviembre de 2026, en San José, California. (Foto AP/Justine Willard) AP

San Jose, el cuarto preclasificado de la Conferencia Oeste, avanzará a las semifinales de conferencia a partido único con una victoria en el Juego 2 el sábado en Houston.

Fue el primer partido de playoffs de la Copa MLS en PayPal Park, que abrió en 2015.

Duncan McGuire remató de cabeza un centro enviado al área por Mateusz Bogusz en el minuto 80 para el Dynamo, quinto preclasificado. Momentos después, a Agustin Resch le mostraron su segunda tarjeta amarilla y Houston jugó con un hombre menos el resto del encuentro.

Timo Werner cobró un tiro de esquina y Vieira, en el primer poste, lo cabeceó hacia el campo y al fondo de la red para abrir el marcador en el minuto 11.

Löwen curvó un tiro libre desde 31 yardas por debajo del travesaño y que pegó en el poste trasero para poner el 2-0 en el 24.

El Juego 2 es el sábado en el Shell Energy Stadium.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP FUENTE: AP