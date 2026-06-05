Video muestra cuando un predicador camionero frustra secuestro de mujer en Carolina del Sur

En esta imagen extraída de un video grabado con la cámara de un tablero de camión, se ve a una mujer esposada huyendo de su presunto secuestrador cerca de Aiken, Carolina del Sur, el viernes 29 de mayo de 2026. (Anthony J. Moore vía AP) AP

Anthony J. Moore, de 53 años, conducía una ruta en el condado Aiken, a unos 32,2 kilómetros (20 millas) de la frontera con Georgia, el viernes pasado cuando una mujer corrió directamente hacia su trayectoria con las manos esposadas detrás de la espalda.

El video, que no tiene sonido, muestra cómo se desarrolla el drama: la mujer pasa frente al camión, y un hombre en un Cadillac que había estado al costado de la carretera se cruza bruscamente delante del camión antes de arrancar. Luego la mujer corre por la carretera y el hombre se aleja en el vehículo.

“Yo lo veo como una asignación divina de Dios, porque si yo no hubiera estado allí con la cámara del tablero... probablemente no habrían conseguido las imágenes que necesitaban capturar”, dijo Moore a The Associated Press en una entrevista telefónica. “Fue otra asignación de Dios, una asignación especial de Dios. Que había una vida que necesitaba ser salvada”.

Las autoridades arrestaron a Jonathan Willard, de 39 años, de New Ellenton, por un cargo de secuestro y otro de suplantación de un agente policial. El jueves estaba detenido en el Centro de Detención del Condado Aiken.

Según un informe del incidente del Departamento de Policía del Condado Aiken, la mujer estaba dando un paseo cuando un hombre en un Cadillac verde “se le acercó por detrás y le dijo que era de la policía”. Ella indicó que él le quitó el teléfono y la tarjeta del Seguro Social, le puso esposas y la colocó en el asiento trasero del auto.

La mujer contó a la policía que el hombre se detuvo junto a una propiedad con portón y se bajó. Dijo que intentó abrir las puertas traseras, pero estaban cerradas con seguro.

Cuando el hombre hurgaba en el maletero, relató ella, se trepó por encima del asiento y escapó por la puerta del lado del conductor, que estaba abierta.

Moore conducía al sur de Aiken cuando vio a la mujer corriendo hacia él.

“Bajé la ventanilla y ella dijo: ‘Por favor, ayúdeme. Él intenta secuestrarme’”, relató Moore.

Cuando la mujer hizo un giro brusco, explicó Moore, el hombre que la perseguía se detuvo a su lado y mostró “lo que parece ser una placa”.

“Y él dijo: ‘Soy de las fuerzas del orden, y ella se saltó de mi auto’”, narró Moore. Luego el hombre huyó en el Cadillac.

Personas que estaban cerca llamaron al 911, ayudaron a quitarle las esposas a la mujer y le dieron agua. Moore comentó que ella le dijo que se había graduado el día anterior y que el hombre también le había quitado el diploma.

Ella le preguntó a Moore si la acompañaba de regreso al lugar donde escapó, para ver si el hombre podría haber tirado sus pertenencias. Él dijo que no encontraron nada.

La Fiscalía del Condado Aiken informó que a Willard aún no se le había asignado un abogado defensor y que no se habían programado fechas de audiencia. La AP llamó a la cárcel para hablar con Willard, pero la solicitud fue rechazada.

Moore es pastor de Amazing Grace Ministries en Denmark, Carolina del Sur. Moore también es un veterano del Ejército de 27 años, dijo su esposa, Betty, pastora asociada en la iglesia.

“Cuando supe que lo atraparon al día siguiente, me quité un gran peso de encima por muchas cosas, de que no se saliera con la suya”, dijo Moore. “Para ir a intentar eso otra vez en algún otro lugar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP