Video de dron dentro de reactor de Fukushima muestra agujero en recipiente de presión y otros daños

Esta imagen, proporcionada por Tokyo Electric Power Holdings Company, muestra el interior del reactor de la Unidad 3 de la central nuclear de Fukushima Daiichi en Okuma, al noreste de Japón, el 9 de marzo de 2026. (TEPCO vía AP) AP

Las inusuales imágenes fueron captadas por microdrones —de 12 por 13 centímetros (4,7 por 5,1 pulgadas) y con un peso de apenas 95 gramos (3,3 onzas) cada uno— desplegados para una misión de dos semanas destinada a recopilar datos visuales, de radiación y de otro tipo desde el interior del reactor de la Unidad 3. Se difundieron a última hora del jueves.

El potente sismo y tsunami del 11 de marzo de 2011 destruyeron los sistemas de enfriamiento de la planta Fukushima Daiichi, lo que provocó fusiones del núcleo en los reactores número 1, 2 y 3.

Los tres reactores contienen al menos 880 toneladas de escombros de combustible fundido, con niveles de radiación que siguen siendo peligrosamente altos. Tokyo Electric Power Company Holdings, que administra la planta, logró extraer el año pasado pequeñas muestras de combustible fundido del reactor de la Unidad 2, pero los detalles internos siguen siendo poco conocidos.

TEPCO planea realizar más sondeos y muestreos por control remoto para analizar el combustible fundido y desarrollar robots para la futura retirada de los escombros de combustible, un proceso que, según expertos, podría tardar varias décadas más.

Acercar los drones lo más posible a la parte inferior del recipiente de presión fue un objetivo importante del sondeo más reciente, de acuerdo con el operador de la planta, Tokyo Electric Power Company Holdings.

Durante múltiples misiones de vuelo del sondeo, que comenzó el 5 de marzo, microdrones controlados a distancia, uno a la vez, volaron con cuidado alrededor de escombros, equipos rotos y otros obstáculos para grabar imágenes dentro de la cámara de contención primaria, incluso alrededor de la parte inferior del recipiente de presión.

Las imágenes mostraron tubos con rupturas y otras estructuras dañadas que antes estaban dentro del recipiente de presión, que originalmente estaba cerrado. También se observaron objetos marrones y grises colgando como enormes carámbanos.

El portavoz de TEPCO, Masaki Kuwajima, indicó que los funcionarios confirmaron que había un agujero en la parte inferior del recipiente y que se cree que esos objetos colgantes, bultos y depósitos son escombros de combustible fundido.

Kuwajima agregó que los drones también recopilaron mediciones de radiación y datos para producir un mapa tridimensional detallado del interior del reactor de la Unidad 3.

“Hemos obtenido datos valiosos que pueden utilizarse para nuestras futuras investigaciones internas y para desarrollar una estrategia de retirada de los escombros de combustible fundido”, explicó.

La más reciente misión con drones se realizó casi una década después que un sondeo anterior con un robot submarino ofreciera una imagen menos clara del interior del reactor de la Unidad 3. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP