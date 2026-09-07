Victoria aplastante de AfD en este de Alemania pone a prueba "cortafuegos" contra la ultraderecha

Alice Weidel, colíder del partido Alternativa para Alemania (AfD), llega a una conferencia de prensa en Berlín, Alemania, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ebrahim Noroozi) AP

Ese cortafuegos afronta su mayor prueba luego que AfD lograra una victoria aplastante en las elecciones del domingo en Sajonia-Anhalt, estado del este de Alemania.

Los partidos tradicionales de Alemania han afirmado durante mucho tiempo que no trabajarán con Alternativa para Alemania, que está clasificada por la agencia de inteligencia interior del país como un grupo extremista en algunas regiones —incluido el estado oriental de Sajonia-Anhalt. Cualquier trato de los partidos tradicionales con AfD es especialmente delicado a la luz del pasado nazi de Alemania.

Muchos alemanes habían creído que su país había desarrollado una inmunidad al nacionalismo y a las afirmaciones de superioridad racial tras afrontar los horrores de su pasado nazi mediante la educación y leyes para ilegalizar la persecución.

Pero, al final, esa convicción era errónea y, al igual que los votantes en toda Europa y en otros lugares, los votantes en Alemania están dando cada vez más poder al partido de extrema derecha.

AfD ha rechazado cualquier acusación de ser antidemocrático o incluso anticonstitucional y ha respondido repetidamente contra el cortafuegos.

El tabú del cortafuegos a veces ha obligado a otros partidos a formar alianzas inusuales para mantener a AfD fuera del poder —por ejemplo, una coalición de tres partidos que abarca divisiones ideológicas y que gobierna el estado oriental de Turingia desde que AfD surgió como el partido más fuerte por primera vez en unas elecciones regionales allí hace dos años.

En las elecciones nacionales de Alemania el año pasado, AfD obtuvo el mejor resultado de un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en la fuerza política más fuerte en partes del país. AfD pasó a ser el mayor partido de oposición en el parlamento después que los democristianos de centroderecha del canciller Friedrich Merz mantuvieran el cortafuegos y formaran una impopular coalición con los socialdemócratas de centroizquierda.

Cortafuegos podría resquebrajarse tras triunfo más reciente de AfD

AfD obtuvo el 43,8% de los votos en las elecciones del domingo, más del doble de su resultado de hace cinco años en el estado, y el partido de Merz perdió aproximadamente la mitad de su apoyo.

Merz ha rechazado estrictamente en el pasado cualquier tipo de cooperación con AfD, y altos cargos reiteraron esa postura el domingo. Pero otros partidos en el Parlamento estatal recién elegido podrían estar menos dispuestos a mantener el cortafuegos.

El candidato de AfD a gobernador, Ulrich Siegmund, aspira a convertirse en el primer dirigente de extrema derecha al frente de un gobierno estatal y ya ha dicho que se acercará a todos los demás partidos y a legisladores individuales para reunir una mayoría de gobierno.

Aunque Siegmund ha descartado un gobierno minoritario de AfD, su partido podría gobernar posiblemente con el partido de izquierda dura BSW, que recibió el 5,3% de los votos. Ambos partidos comparten una línea favorable a Rusia y se oponen a la inmigración, pero discrepan en otros temas.

BSW podría ayudar a que AfD lidere 1er gobierno estatal de ultraderecha desde Segunda Guerra Mundial

Thomas Schulze, principal candidato de BSW en las elecciones, manifestó el lunes la disposición de su partido a ayudar a que un gobernador de AfD asuma el cargo en el parlamento estatal.

Formar un gobierno que excluya a AfD sólo será posible si todos los demás partidos que resultaron elegidos trabajaran juntos —CDU, socialdemócratas, Los Verdes, el Partido de La Izquierda y BSW. Sin embargo, una coalición con cinco socios será extremadamente inusual, muy complicada y propensa a la inestabilidad.

También es posible que legisladores recién elegidos de otros partidos se pasen a AfD: sólo harán falta tres personas para lograr una mayoría para gobernar.

El analista político Volker Resing afirmó que AfD podría ser capaz de superar el cortafuegos tras su sólido resultado en Sajonia-Anhalt, con BSW potencialmente desempeñando el papel de árbitro.

“Este pequeño partido podría ahora desempeñar un papel decisivo para determinar el futuro de Sajonia-Anhalt”, dijo Resing a The Associated Press.

Resing señaló que “todavía no está claro” si los partidos unirán fuerzas basándose en su visión común hacia Rusia para superar el cortafuegos y lograr formar el primer gobierno estatal de ultraderecha en Alemania desde el fin de la era nazi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP