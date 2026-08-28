Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Funcionarios ucranianos no confirmaron de inmediato la afirmación rusa, y The Associated Press no pudo verificarla. Ataques recientes han dañado numerosos almacenes en la capital y en su región, incluyendo instalaciones donde se almacenan libros, alimentos y otros bienes de consumo.
Los ataques se extendieron hasta entrado el día, y Tkachenko pidió a la población que se quedase en lugares seguros y respetasen las alertas de incursión aérea.
Rusia está lanzando pequeñas cantidades de rápidos aviones no tripulados a reacción en oleadas, en un intento de paralizar la capital, según Andrii Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa.
“El objetivo es agotar las defensas aéreas y a la población”, manifestó Kovalenko en redes sociales el viernes.
Las autoridades de la región de Kiev señalaron que la calidad del aire empeoró debido a los ataques y advirtieron a los residentes en algunas zonas que mantuvieran las ventanas cerradas y limitaran el tiempo al aire libre. Autoridades de Jersón aconsejan a los residentes que se vayan
En la región sureña de Jersón —de la cual aproximadamente el 70% está bajo control ruso— las autoridades instaron a decenas de miles de residentes a trasladarse a provincias más seguras debido a la posibilidad de cortes prolongados de electricidad y calefacción este invierno.
"Jersón puede quedarse sin electricidad y calor no por horas o días, sino por mucho tiempo. Y necesitamos prepararnos para esto ahora”, escribió Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional, en redes sociales el jueves por la noche.
Rusia ha intensificado los ataques contra infraestructura crítica en la región, con 170 bombas planeadoras desde el 1 de julio, más que en los primeros seis meses del año, agregó.
También ha lanzado más de 1.700 aviones no tripulados en los últimos dos meses, utilizando cada vez más drones Shahed y Gerbera propulsados por reacción contra infraestructura crítica, manifestó el mandatario, agregando que los ataques con drones más pequeños aumentaron a 6.500 solo en la última semana.
Las autoridades ofrecerán ayuda con la evacuación, el transporte, el reasentamiento y el apoyo social a quienes decidan marcharse, señaló. Los ataques rusos frenan el crecimiento de la economía de Ucrania
El Ministerio de Economía de Ucrania está revisando a la baja su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2026 debido al impacto de los ataques rusos, que han restringido las exportaciones, especialmente de grano, a través de los puertos del mar Negro.
Se esperaba un crecimiento de alrededor del 1,3% para este año, pero se prevé que los ataques lo reduzcan al 0,8%, declaró el ministro de Economía, Oleksandr Kravchenko, según la agencia local de noticias Interfax-Ukraine.
Ucrania creció un 0,6% en el primer trimestre, pero se recuperó para registrar un crecimiento modesto hacia finales de junio, apuntó Kravchenko esta semana.
Sin embargo, el crecimiento adicional se ve limitado por los daños a la infraestructura energética y logística y por los bloqueos portuarios, explicó. Rusia y Ucrania mantienen sus ataques aéreos cruzados
Rusia disparó 164 drones contra Ucrania durante la noche, reportó la fuerza aérea ucraniana. No hizo mención a los misiles, que normalmente forman parte de las ofensivas aéreas del Kremlin.
Un hombre de 61 años murió y otras siete personas resultaron heridas el viernes en un ataque ruso con bomba planeadora contra la región norteña de Sumy, informó Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar de la provincia.
Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron durante la noche 512 drones ucranianos sobre 18 regiones, así como sobre Crimea —anexada ilegalmente— y las aguas del mar Negro.
Las fuerzas ucranianas atacaron durante la noche la refinería Slavneft-YANOS en la región rusa de Yaroslavl, provocando un incendio, de acuerdo con el Estado Mayor de Ucrania, en plena campaña de Kiev contra el sector petrolero ruso.
Se desató un incendio en el lugar, que está a unos 1.000 kilómetros (600 millas) de la frontera ucraniana, agregó el mando militar, que indicó que en la planta se produce gasolina, diésel y combustible de aviación, fuelóleo, lubricantes y otros productos petroleros.
El viernes por la mañana, un ataque con drones ucranianos mató a una persona e hirió a otras 27 en la región de Yaroslavl, explicó su gobernador Mikhail Yevrayev. Diez de ellas resultaron heridas cuando restos del dron cayeron sobre un autobús, precisó.
La ofensiva ucraniana alcanzó infraestructura industrial no especificadas, zonas residenciales y establecimientos comerciales no identificados.
En la región de Moscú, que rodea pero no incluye la capital rusa, un avión no tripulado impactó en un supermercado, lo dañó y rompió ventanas en una clínica médica cercana, informó en Telegram el gobernador, Andrei Vorobyov.
En la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea, un edificio residencial de cinco pisos sufrió daños significativos por un dron, según el gobernador nombrado por Rusia, Mikhail Razvozhayev. Cuatro personas resultaron heridas, añadió. El mandatario publicó imágenes de un inmueble calcinado con ventanas y balcones destruidos.
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Hatton informó desde Lisboa, Portugal.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP