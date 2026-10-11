americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Verstappen gana el Gran Premio de Singapur de la F1 y Antonelli se acerca al título

SINGAPUR (AP) — Max Verstappen corrió con fuerza hacia la primera curva y luego se encaminó con tranquilidad a la meta para ganar el domingo el Gran Premio de Singapur y conseguir victorias consecutivas.

El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull celebra tras ganar el Gran Premio de Singapur el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
El neerlandés Max Verstappen de la escudería Red Bull celebra tras ganar el Gran Premio de Singapur el domingo 11 de octubre del 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

El neerlandés había expresado su preocupación por las “horrendas” largadas de su auto Red Bull y volvió a salir lento desde la primera posición de parrilla, pero logró encerrar a Charles Leclerc hacia el interior al dirigirse a la primera curva y mantuvo el liderato.

Leclerc fue segundo, mientras Verstappen dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado.

Kimi Antonelli superó a Lando Norris y a Lewis Hamilton para terminar tercero y ampliar su ventaja en la clasificación de temporada. Su compañero de Mercedes, George Russell, avanzó entre el pelotón hasta el noveno puesto después de haber arrancado desde el fondo.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026 en la sede de la ONU. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

🚨🇺🇸🇺🇦 ¡TRUMP PIDE UN NUEVO PRESIDENTE PARA UCRANIA! DURO ENFRENTAMIENTO CON ZELENSKI TRAS ACUERDO CON PUTIN

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

¡ESCÁNDALO EN CUBA! Modernizan con PANELES SOLARES la isla privada de Fidel Castro en plena crisis eléctrica

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

NUEVA AVERÍA EN LA GUITERAS: la mayor termoeléctrica de Cuba vuelve a salir del SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

¡FOTOS INÉDITAS! Exmayor del MININT aparece comiendo carne y tomando vino con hijo de Fidel Castro

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

GRAVE ACCIDENTE EN MARIANAO, LA HABANA: un Moskvitch termina volcado y reportan un conductor herido de gravedad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter