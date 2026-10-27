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Venus Williams queda 0-13 en sencillos este año tras perder ante rival 28 años menor en Guangzhou

GUANGZHOU, China (AP) — Venus Williams, la veterana de 48 años de edad, quedó con marca de 0-13 en partidos individuales este año tras sucumbir 6-2, 6-2 ante la adolescente Lilli Tagger en la primera ronda del Abierto de Guangzhou el martes.

ARCHIVO - Venus Williams devuelve en su partido de dobles junto a Serena Williams contra Hao-Ching Chan y Maya Joint en el Abierto de Estados Unidos, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)
ARCHIVO - Venus Williams devuelve en su partido de dobles junto a Serena Williams contra Hao-Ching Chan y Maya Joint en el Abierto de Estados Unidos, el viernes 4 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Según se informó, su diferencia de edad de 28 años fue un récord entre rivales en un partido del circuito de la WTA.

La austriaca Tagger, de 18 años, nació en 2008, el año en que Williams ganó el último de sus siete títulos de Grand Slam en individuales, en Wimbledon.

Ahora ubicada en el puesto 599 del ranking, Williams disputaba su primer partido de individuales en dos meses desde el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en la primera ronda ante Sofia Kenin.

Williams acumula ahora 16 derrotas consecutivas en individuales en el circuito, una racha que se remonta a julio del año pasado.

Igualó a Tagger, 53ra del ranking, con ambas colocando el 63% de sus primeros servicios, aunque Williams ganó apenas el 60% de esos puntos y su rival ganó todos los suyos.

Williams no generó oportunidades de quiebre y Tagger concretó cuatro de las 16 que tuvo.

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