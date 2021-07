Video:Sargento de la Fuerza Armada de Venezuela torturando a un joven

Rivero Álvarez contó a habitantes del pueblo de Siquisique: “Yo salía del trabajo, a eso de las 3 de la tarde del jueves 22 de julio 2021, cuando fui detenido y secuestrado, por el ex sargento de la Guardia Nacional Yesin Antonio Linarez (16.860.255), quien me colocó esposas y me llevó a su casa, que también funciona como negocio de víveres”.