Tensión en Argentina: Nicolás Maduro pidió encuentro con Alberto Fernández durante su visita

Es en ese marco es que Clarín también pudo confirmar que Maduro pidió un encuentro a solas con Fernández en la Rosada y que, dijeron las fuentes, no se le puede negar, porque “todos los mandatarios que lo pidan tienen derecho”.

Maduro no ha oficializado su viaje a Buenos Aires, y si lo hace, puede suspenderlo igual si no encuentra condiciones para hacerlo como ocurrió con Brasil y la asunción de Lula a la que no fue. Aún así, tiene pedido bilateral con Alberto Fernández y con Lula da Silva. Clarín también pudo observar que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, le pidió una bilateral al venezolano.\