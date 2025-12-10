María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

La líder opositora venezolana María Corina Machado reapareció públicamente en Oslo la noche de este miércoles, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025.
La dirigente se había mantenido en la clandestinidad por más de un año debido a amenazas de muerte y a la persecución judicial del régimen de Nicolás Maduro.
Machado salió al balcón de su habitación en el Grand Hotel Oslo, tradicional punto de encuentro tras la ceremonia del Nobel, donde decenas de venezolanos la esperaban con banderas, cánticos y gritos de apoyo.
Con una sonrisa visible, la opositora entonó el himno de Venezuela, colocó la mano sobre el corazón y, minutos después, descendió a la calle para abrazar emocionada a quienes llevaban horas esperando. Testigos describieron un ambiente cargado de lágrimas, esperanza y energía política.
La llegada de Machado a Noruega se produjo después de que abandonara Venezuela en un barco rumbo a Curazao, una operación organizada en secreto por su círculo cercano y confirmada únicamente cuando ya se encontraba fuera del país. Funcionarios estadounidenses aseguraron que la salida se manejó con máxima reserva para proteger su integridad.
Su reaparición se dio al cierre de la tradicional marcha de antorchas del 11 de diciembre, evento que este año tuvo una fuerte carga política debido a la situación en Venezuela.
El Gobierno de Noruega confirmó que Machado ofrecerá este jueves su primera conferencia de prensa desde julio de 2024, cuando fue obligada a ocultarse tras las elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude.
Durante la ceremonia, su hija Ana Corina Sosa Machado recibió la medalla y el diploma, asegurando que su madre “no renuncia a vivir en un país libre” y que regresará pronto a Venezuela.
El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, lanzó un mensaje contundente:
“Señor Maduro: debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo.”
La declaración provocó una ovación inmediata.
Machado ha sido investigada por la Fiscalía chavista por supuesta conspiración, terrorismo e incitación al odio. El régimen advirtió que sería considerada “fugitiva” si salía del país.
Expertos consultados en Oslo advirtieron que un eventual regreso a Venezuela implica alto riesgo de arresto, aunque el régimen evita medidas extremas por su impacto internacional.
Machado dedicó su Nobel al presidente estadounidense Donald Trump, con quien mantiene una relación política cercana. Su administración ha ordenado operaciones militares en el Caribe, que Washington justifica como acciones contra redes criminales y que Maduro califica como intentos de desestabilización.
La reaparición de Machado en Oslo marca un punto de inflexión en la crisis venezolana. Su conferencia de prensa podría definir:
Su estrategia para regresar a Venezuela
Su rol político internacional
La respuesta de la comunidad democrática global
Las tensiones entre Washington, Caracas y Oslo
El mundo vuelve a mirar a Machado, quien sigue siendo la principal referente de la oposición pese a la persecución sistemática del régimen.
