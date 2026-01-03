🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Compartir en:









Explosiones y sobrevuelo de aviones sacuden Caracas; sin confirmación oficial de Washington

Fuertes explosiones, apagones y sobrevuelo constante de aeronaves fueron reportados por residentes de Caracas durante la madrugada de este martes, en medio de versiones no confirmadas sobre ataques aéreos contra instalaciones militares en distintos puntos de Venezuela.

BREAKING: U.S. Army Apache attack helicopters are absolutely ANNIHILATING Fort Tiuna in Caracas, Venezuela



This is a key military installation in the country’s capital



I mean, was… pic.twitter.com/BoQUGO4Ccy — Nick Sortor (@nicksortor) January 3, 2026 Videos y testimonios difundidos en redes sociales apuntan a impactos cerca de objetivos militares y aeropuertos, incluyendo Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota, así como reportes desde Maracay, La Guaira y el aeropuerto de Higuerote. Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación oficial por parte del Gobierno de Estados Unidos.

| URGENTE: La base aérea del General Francisco de Miranda, hogar de la Aviación del Ejército Venezolano, fue atacada en Caracas durante esta madrugada. pic.twitter.com/8JQutJ9JZ6 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 3, 2026 "El cielo tronó": lo que relatan los testigos Poco antes de las 2:00 a. m., residentes describieron detonaciones que despertaron a amplias zonas de la capital, seguidas de destellos, columnas de humo y cortes eléctricos. En varios videos se observan helicópteros y aviones sobrevolando la ciudad, mientras un incendio era visible a distancia en los primeros minutos posteriores a las explosiones.

| URGENTE: Imágenes de una explosión masiva ocurrida en el Aeropuerto Higuerote en el Estado de Miranda, norte de Venezuela, con explosiones secundarias e incendios que sugieren un ataque contra un lanzador de misiles tierra-aire de la Fuerza Aérea Venezolana. pic.twitter.com/xtv4otYZF9 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 3, 2026 Reacción del Gobierno venezolano Horas después de los primeros reportes, la televisión estatal leyó un comunicado oficial en el que el Ejecutivo anunció la activación de un estado de excepción por conmoción exterior. El mensaje convocó a la población a la "lucha armada" frente a lo que calificó como "agresión imperialista", sin ofrecer un parte técnico detallado de daños o víctimas.

| URGENTE: Momento en que es bombardeada la base aérea La Carlota en Caracas. ¡Maduro en pánico total! pic.twitter.com/gvw9W0Lc8D — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 3, 2026 Washington guarda silencio; la Casa Blanca "al tanto" La Administración estadounidense no ha emitido un comunicado confirmando o desmintiendo las versiones. No obstante, la periodista CBS Jennifer Jacobs señaló que funcionarios de la Casa Blanca están al tanto de los reportes, aunque no hay anuncio oficial.

| URGENTE: Venezolanos reportan EXPLOSIONES E INCENDIOS en el puerto de Caracas Venezuela durante esta noche. = pic.twitter.com/fGVgn3PJD3 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) January 3, 2026 El episodio se produce tras meses de tensiones entre Washington y Caracas. El presidente Donald Trump había advertido previamente sobre posibles acciones vinculadas al combate al narcotráfico y a presiones sobre el sector petrolero venezolano. La semana pasada, Trump afirmó que se realizó un ataque previo contra un muelle presuntamente usado por narcotraficantes, sin detalles operativos públicos. Qué se sabe y qué no Reportes ciudadanos indican explosiones y vuelos militares.

Objetivos mencionados : instalaciones militares y aeropuertos.

Confirmación oficial de EE. UU. : no .

Respuesta venezolana : estado de excepción y llamado a movilización.

Contexto: escalada retórica y medidas de presión en meses recientes. La situación permanece en desarrollo. Este medio continuará actualizando conforme surjan confirmaciones verificables.

