Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Un video difundido por canales oficiales estadounidenses mostraría al mandatario venezolano ingresando a una instalación federal en Manhattan, en medio de versiones sobre una operación de alta complejidad.

Un video difundido la noche del sábado por cuentas oficiales asociadas a la Casa Blanca muestra a Nicolás Maduro caminando por el interior de un edificio identificado como perteneciente a la Drug Enforcement Administration en Nueva York .

| LO ÚLTIMO: Nicolás Maduro hace el signo de la paz mientras está bajo custodia federal pic.twitter.com/QUGXW4AvBJ

En las imágenes, el gobernante venezolano aparece bajo custodia , vistiendo un abrigo negro con capucha, avanzando por un pasillo con alfombra azul rotulada “DEA NYD” , siglas correspondientes a la división de Nueva York de la agencia antidrogas.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte de organismos internacionales que valide de forma oficial el contenido del material audiovisual ni las circunstancias exactas del traslado.

De acuerdo con información atribuida a CNN , Maduro habría sido procesado preliminarmente en oficinas federales en Manhattan, donde se le tomaron las huellas dactilares como parte de los procedimientos iniciales.

En el video, se escucha al mandatario decir en inglés: “Happy New Year” (“Feliz Año Nuevo”), aparentemente dirigido a una persona fuera de cámara.

Traslado aéreo bajo custodia estadounidense

Según versiones difundidas por medios estadounidenses, Maduro habría llegado primero a un aeropuerto militar en el norte del estado de Nueva York a bordo de un avión militar, para luego ser trasladado en helicóptero hacia Manhattan, aterrizando en un helipuerto cercano al río Hudson.

Posteriormente, habría sido conducido a una instalación federal vinculada a la DEA y, más tarde, al Metropolitan Detention Center, una prisión federal ubicada en Brooklyn.

Cargos federales desde 2020

Maduro enfrenta desde 2020 acusaciones formales en el Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que incluyen cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Ese proceso judicial se había desarrollado hasta ahora sin la presencia física del acusado en territorio estadounidense. Según reportes judiciales, este sábado se habría presentado una acusación sustitutiva ante el tribunal federal.

Operación “seguida en tiempo real”, según Trump

El presidente Donald Trump afirmó en entrevistas con Fox News que siguió el operativo “en tiempo real” y lo describió como una misión planificada durante meses por agencias de inteligencia.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, aseguró que se recopilaron durante meses datos sobre los movimientos del líder venezolano antes de ejecutar la operación, en la que habrían participado más de 150 aeronaves en distintos puntos del hemisferio.

Reacción institucional en Caracas

Desde Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo anunció la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina, argumentando la necesidad de “garantizar la continuidad administrativa del Estado”.

El fallo descarta, por ahora, declarar la “falta absoluta” del mandatario, lo que implicaría la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales.