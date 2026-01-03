Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

El presidente estadounidense afirma que Washington asumirá la administración temporal del país para garantizar estabilidad, elecciones y reconstrucción económica, mientras crece la incertidumbre internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este sábado que su Gobierno asumirá el control de Venezuela hasta que se produzca una transición que calificó de “segura, adecuada y sensata”, luego de anunciar la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro .

Durante una rueda de prensa desde su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, Trump afirmó que la decisión busca evitar un nuevo escenario de inestabilidad política en el país sudamericano.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. No queremos repetir los errores del pasado”, declaró el mandatario.

Trump no precisó cuánto tiempo se extendería esta administración temporal ni qué mecanismos legales o internacionales respaldarían la medida. Tampoco explicó cómo se implementaría el gobierno provisional ni qué rol jugarían las instituciones venezolanas existentes.

El presidente sostuvo que su objetivo es garantizar “paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano”, incluyendo a los millones de ciudadanos que residen en el exterior y desean regresar a su país.

Promesas económicas y petróleo

En sus declaraciones, Trump también afirmó que empresas petroleras estadounidenses invertirían miles de millones de dólares para recuperar la infraestructura energética venezolana.

“Vamos a arreglar una industria petrolera devastada y a comenzar a generar ingresos reales para el país”, aseguró.

El anuncio reaviva el debate sobre el control de los recursos estratégicos de Venezuela y el papel de Washington en la región.

Posible liderazgo opositor

En una entrevista previa con Fox News, Trump indicó que evaluaría la posibilidad de que la líder opositora venezolana María Corina Machado asuma un rol clave durante el proceso de transición.

Reacción desde Caracas

Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien según The New York Times permanece en Caracas, exigió a Washington una “prueba de vida” de Maduro y calificó la situación como una “grave violación de la soberanía”.

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte de organismos internacionales que respalde oficialmente el anuncio del control estadounidense sobre Venezuela.