americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nicolás Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Según The New York Times, un funcionario venezolano afirma que el operativo para capturar a Nicolás Maduro dejó unas 40 personas fallecidas, entre civiles y militares

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
venezuela maduro

Un funcionario del gobierno venezolano citado por The New York Times asegura que el operativo del sábado causó decenas de muertos; la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Versiones sobre un saldo mortal durante el operativo

Al menos unas 40 personas habrían muerto durante el operativo realizado el sábado en Venezuela para capturar al gobernante Nicolás Maduro, según reveló The New York Times, citando a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato.

De acuerdo con la fuente consultada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían civiles y militares, aunque no se ofrecieron detalles oficiales sobre identidades, lugares exactos ni circunstancias de las muertes.

Embed - URGENTE: PRIMERAS IMÁGENES DE BOMBARDEO MASIVO DE EEUU A INSTALACIONES MILITARES EN CARACAS

Información atribuida a una fuente del chavismo

El reporte del New York Times aclara que la cifra fue proporcionada por una fuente del propio aparato estatal venezolano, lo que añade complejidad al escenario informativo, dado que el gobierno de Maduro no ha publicado hasta ahora un balance oficial de víctimas tras los acontecimientos del sábado.

Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ni estadounidense ha confirmado públicamente el número de fallecidos ni ha emitido un informe detallado sobre posibles daños colaterales.

Presencia de extranjeros entre los fallecidos

Según la misma fuente citada por el diario estadounidense, entre las víctimas habría ciudadanos extranjeros, incluidos varios cubanos, aunque el reporte no precisa si se trataría de personal militar, asesores, contratistas o civiles presentes en las zonas afectadas.

Este punto no ha sido corroborado de forma independiente y permanece sujeto a verificación adicional.

Silencio oficial y creciente presión internacional

El supuesto saldo de víctimas surge en medio de un fuerte hermetismo informativo por parte del régimen venezolano y mientras la comunidad internacional sigue con atención las consecuencias del operativo que culminó con la captura de Maduro.

Analistas consultados por medios internacionales advierten que, de confirmarse un número elevado de muertos, el impacto político y diplomático podría ser significativo, tanto para Caracas como para Washington.

Por ahora, la información debe considerarse preliminar, a la espera de pronunciamientos oficiales, informes forenses o confirmaciones por parte de organismos internacionales.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Personas sostienen una pancarta con el lema Fuera Yanquis de América Latina durante una protesta cerca de la embajada de Estados Unidos en Berlín, Alemania, el sábado 3 de enero de 2025. (Sven Kaeuler/dpa vía AP)

Captura de Maduro y afirmación de EEUU de que "administrará" Venezuela plantean cuestiones legales

Venezolanos celebran el anuncio del presidente Donald Trump de que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido capturado y trasladado fuera de su país, en Lima, Perú, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

AP Fotos: EEUU ataca Caracas y captura al presidente de Venezuela

Avión que transporta a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por EEUU llega a Nueva York, dice fuente AP

NEW WINDSOR, Nueva York, EE.UU. (AP) — Avión que transporta a presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por EEUU llega a Nueva York, dice fuente AP.

ARCHIVO - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, participa en conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en Moscú, el 1 de marzo de 2019. (Foto AP/Pavel Golovkin, Archivo)

Vicepresidenta Rodríguez, cercana a Maduro, podría ser presidenta interina de Venezuela, dice la ley

Destacados del día

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter