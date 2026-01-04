Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Un funcionario del gobierno venezolano citado por The New York Times asegura que el operativo del sábado causó decenas de muertos; la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Versiones sobre un saldo mortal durante el operativo

Al menos unas 40 personas habrían muerto durante el operativo realizado el sábado en Venezuela para capturar al gobernante Nicolás Maduro , según reveló The New York Times , citando a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato .

De acuerdo con la fuente consultada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían civiles y militares , aunque no se ofrecieron detalles oficiales sobre identidades, lugares exactos ni circunstancias de las muertes.

Embed - URGENTE: PRIMERAS IMÁGENES DE BOMBARDEO MASIVO DE EEUU A INSTALACIONES MILITARES EN CARACAS

El reporte del New York Times aclara que la cifra fue proporcionada por una fuente del propio aparato estatal venezolano , lo que añade complejidad al escenario informativo, dado que el gobierno de Maduro no ha publicado hasta ahora un balance oficial de víctimas tras los acontecimientos del sábado.

Hasta el momento, ninguna autoridad venezolana ni estadounidense ha confirmado públicamente el número de fallecidos ni ha emitido un informe detallado sobre posibles daños colaterales.

Presencia de extranjeros entre los fallecidos

Según la misma fuente citada por el diario estadounidense, entre las víctimas habría ciudadanos extranjeros, incluidos varios cubanos, aunque el reporte no precisa si se trataría de personal militar, asesores, contratistas o civiles presentes en las zonas afectadas.

Este punto no ha sido corroborado de forma independiente y permanece sujeto a verificación adicional.

Silencio oficial y creciente presión internacional

El supuesto saldo de víctimas surge en medio de un fuerte hermetismo informativo por parte del régimen venezolano y mientras la comunidad internacional sigue con atención las consecuencias del operativo que culminó con la captura de Maduro.

Analistas consultados por medios internacionales advierten que, de confirmarse un número elevado de muertos, el impacto político y diplomático podría ser significativo, tanto para Caracas como para Washington.

Por ahora, la información debe considerarse preliminar, a la espera de pronunciamientos oficiales, informes forenses o confirmaciones por parte de organismos internacionales.