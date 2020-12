Josep Borrel confirmó la baja participación que tuvieron las elecciones venezolanas

“Parece que la participación es muy baja, vamos a esperar los resultados finales”, dijo el diplomático a su llegada a la reunión que celebran hoy los ministros de Exteriores en Bruselas.

Borrel recordó que la UE no envió observadores electorales a Venezuela por considerar que las elecciones no cumplen los mínimos estándares democráticos ya que no ofrecen ni garantías ni transparencia.

Fuentes europeas explicaron el viernes que la UE quiere impulsar el mayor consenso posible con la oposición al régimen de Maduro y los países de la región, sobre el proceso político que se abre hasta el 5 de enero.

Ese día se supone que concluirá el mandato de la actual Asamblea Nacional, que a partir de entonces estará controlada una vez más por el chavismo, aunque Guaidó dijo ayer que pretende continuar como presidente hasta que se garanticen elecciones libres.

Al llegar a la reunión, la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, evitó hacer cualquier valoración de los resultados electorales, pero dijo que la respuesta de la UE a esos comicios es uno de los asuntos “fundamentales” para la estrategia de la organización.

Entre los temas tratar, también citó la nueva relación con el futuro gobierno de Estados Unidos presidido por Joe Biden y las “turbulencias” en el Mediterráneo oriental a raíz de la escalada de tensiones con Turquía.

Se espera que en el transcurso del día la organización emita un comunicado rechazando los comicios.