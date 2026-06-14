Carlos Luis Uzcátegui y el mundo del hipismo venezolano: lujo, poder y controversias alrededor de un círculo bajo la lupa

Compartir en:









Carlos Luis Uzcátegui lleva años moviéndose entre los círculos más exclusivos del hipismo venezolano, pero bajo la sombra de controversias que nunca terminan de desaparecer. Hijo de Alejandro Uzcátegui Paoli, su nombre ha sido vinculado a un entorno donde se mezclan fortunas millonarias, poder político, negocios oscuros, carreras de caballos y figuras asociadas a los llamados “bolichicos”, empresarios que amasaron poder y riqueza al calor de contratos y conexiones con el Estado durante los años del auge chavista.

Mientras celebraba la compra de purasangres valorados en millones de dólares junto a socios señalados en distintas investigaciones financieras de crecían las preguntas sobre el origen de algunas de las fortunas que dominaron el mundo hípico venezolano durante la última década. Diversos reportes han relacionado a miembros de ese círculo con casos de corrupción y lavado de dinero investigados por la DEA. Además aseguran que tiene una investigación en el distrito sur de la florida.

En el ambiente ecuestre tampoco han faltado los rumores. Durante años han circulado versiones sobre supuestas carreras arregladas, apuestas privilegiadas y acuerdos entre poderosos propietarios vinculados al entorno de figuras como “El Potro” Álvarez.

A esto se suman versiones más recientes que apuntan a un interés de agencias federales estadounidenses en operaciones relacionadas con la compraventa y exportación internacional de caballos. Fuentes y comentarios difundidos en distintos espacios han especulado incluso sobre investigaciones asociadas a esquemas de lavado de dinero utilizando ejemplares de alto valor como vehículo financiero.

Para los que no lo conocen, Carlos Luis Uzcátegui es simplemente un empresario apasionado por los caballos.

Pero detrás del brillo de los hipódromos, existe un ecosistema que durante décadas ha estado rodeado de graves sospechas e investigaciones.

Y es precisamente en ese escenario donde nombres como el de Carlos Luis Uzcátegui han forjado su imagen, entre blanqueo de capitales, negocios turbios y correlación directa con altas esferas del poder en Venezuela. Utilizando el mundo ecuestre como la fachada perfecta.

Compartir en:







