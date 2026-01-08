Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

El régimen habla de “gesto por la paz”, pero ONG y oposición exigen excarcelación total y fin de la represión

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez , anunció este lunes la liberación de “un número importante” de presos políticos , una medida que el chavismo presenta como un gesto para “la búsqueda de la paz” en el país.

Durante un discurso público, Rodríguez afirmó que los procesos de excarcelación ya están en marcha y alcanzan a personas venezolanas y extranjeras .

“Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, declaró.

El anuncio se produce cinco días después de la operación en Caracas que culminó con la captura del exgobernante Nicolás Maduro , hoy acusado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo . Desde entonces, el chavismo enfrenta una presión internacional inédita y un escenario interno marcado por exigencias de apertura política.

#URGENTE | Estos son los nombres de los presos políticos confirmados que han sido excarcelados Juan Pablo Guanipa Rocío San Miguel Javier Tarazona Perkins Rocha Sofia Sahagún Enrique Márquez Javier Tarazona EN VIVO: https://t.co/VfC5DGt3IC pic.twitter.com/jq6rpYqTQk

La organización de derechos humanos Foro Penal contabiliza al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas . Su director, Alfredo Romero , reclamó una amnistía general y advirtió contra liberaciones parciales o selectivas:

“Una amnistía general sería un gesto clave para unificar al país, sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, escribió en X.

Oposición: sin liberación total no hay transición

La Plataforma Unitaria Democrática exigió que la excarcelación incluya a todos los presos políticos y se acompañe del cese inmediato de la represión y el desarme de grupos irregulares.

“No puede hablarse de transición democrática mientras estas medidas no se ejecuten”, advirtió la coalición.

Denuncias de tortura

La ONG Provea recordó que la tortura y los tratos crueles persisten de forma sistemática en centros de detención como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón, y subrayó que liberar a algunos detenidos no sustituye la justicia ni la rendición de cuentas.

Reacción desde Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el chavismo ha comenzado a cerrar un centro de torturas en Caracas tras la captura de Maduro y volvió a describir al exmandatario como “violento”. Sus declaraciones elevan la presión para medidas verificables y no gestos simbólicos.