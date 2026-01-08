americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anunció la liberación de “un número importante” de presos políticos en Venezuela tras la captura de Maduro. ONG y oposición exigen excarcelación total, fin de la represión y rendición de cuentas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jorge Rodriguez

El régimen habla de “gesto por la paz”, pero ONG y oposición exigen excarcelación total y fin de la represión

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este lunes la liberación de “un número importante” de presos políticos, una medida que el chavismo presenta como un gesto para “la búsqueda de la paz” en el país.

Screenshot 2026-01-08 at 2.52.31PM

Durante un discurso público, Rodríguez afirmó que los procesos de excarcelación ya están en marcha y alcanzan a personas venezolanas y extranjeras.

“Considérese este gesto de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la_katuar/status/2009341052369707354?s=20&partner=&hide_thread=false

Contexto político

El anuncio se produce cinco días después de la operación en Caracas que culminó con la captura del exgobernante Nicolás Maduro, hoy acusado en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, el chavismo enfrenta una presión internacional inédita y un escenario interno marcado por exigencias de apertura política.

Las cifras que incomodan

La organización de derechos humanos Foro Penal contabiliza al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general y advirtió contra liberaciones parciales o selectivas:

“Una amnistía general sería un gesto clave para unificar al país, sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, escribió en X.

Oposición: sin liberación total no hay transición

La Plataforma Unitaria Democrática exigió que la excarcelación incluya a todos los presos políticos y se acompañe del cese inmediato de la represión y el desarme de grupos irregulares.

“No puede hablarse de transición democrática mientras estas medidas no se ejecuten”, advirtió la coalición.

Denuncias de tortura

La ONG Provea recordó que la tortura y los tratos crueles persisten de forma sistemática en centros de detención como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón, y subrayó que liberar a algunos detenidos no sustituye la justicia ni la rendición de cuentas.

Reacción desde Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el chavismo ha comenzado a cerrar un centro de torturas en Caracas tras la captura de Maduro y volvió a describir al exmandatario como “violento”. Sus declaraciones elevan la presión para medidas verificables y no gestos simbólicos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
purga en el poder venezolano: delcy rodriguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de maduro

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

cia concluyo que los leales a maduro garantizan mas estabilidad que la oposicion, segun informes

CIA concluyó que los leales a Maduro garantizan más estabilidad que la oposición, según informes

Por Redacción América Noticias Miami
delcy rodriguez asume el poder en venezuela tras la captura de maduro

Delcy Rodríguez asume el poder en Venezuela tras la captura de Maduro

Por Redacción América Noticias Miami
operativo para capturar a maduro habria dejado unas 40 victimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter