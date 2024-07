Estatuas de Hugo Chávez en Venezuela son blanco de ataques tras elecciones

Una estatua destruida del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez se encuentra junto a su base en Valencia, Venezuela, el martes 31 de julio de 2024, un día después de que la gente protestara por los resultados oficiales de las elecciones que certificaron como ganador al protegido de Chávez, el actual presidente Nicolás Maduro. (AP Foto/Jacinto Oliveros) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved