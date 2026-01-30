Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

La medida llega semanas después de que Washington exigiera el cierre de centros señalados por violaciones de derechos humanos en Caracas

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez , anunció este viernes una ley de amnistía general y el cierre definitivo de la cárcel del Helicoide , una de las sedes de detención más denunciadas por organismos de derechos humanos.

El anuncio se produjo durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , en un acto transmitido por la televisión estatal, a pocas semanas de que Rodríguez asumiera el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez informó que la ley será enviada con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional , dominada por el oficialismo, y que abarcará el periodo de conflictividad política desde 1999 hasta la actualidad .

Según explicó, el objetivo es “reparar las heridas dejadas por la confrontación política y reencauzar la convivencia nacional” . La mandataria pidió a los beneficiarios no promover la venganza ni el odio .

Quedarán excluidos de la amnistía los procesados o condenados por:

Homicidio

Narcotráfico

Corrupción

Violaciones graves de derechos humanos

El texto final aún no ha sido publicado, por lo que los criterios específicos de elegibilidad no están claros.

Presos políticos y excarcelaciones

El anuncio ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero. De acuerdo con Foro Penal, actualmente hay 711 presos políticos en el país. Desde el inicio de la nueva administración se han liberado 302 personas, aunque la ONG denuncia que más de 11.000 ciudadanos siguen bajo medidas restrictivas arbitrarias.

Cierre del Helicoide

Rodríguez también ordenó el cierre del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, considerado por organizaciones internacionales como un centro de torturas.

El inmueble será reconvertido en un complejo social, cultural, deportivo y comercial, destinado a familias policiales y comunidades cercanas, según el anuncio oficial.

Contexto político e histórico

La decisión se conoce semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump exigiera públicamente el cierre de centros de detención señalados por abusos en la capital venezolana.

Históricamente, Venezuela ha aplicado medidas similares:

En 2007, Hugo Chávez promulgó una amnistía por el golpe de 2002.

En 2016, una ley de amnistía fue anulada por el TSJ.

En 2020, Maduro concedió 110 indultos, aunque negó la existencia de presos políticos.

Reacciones y cautela

ONGs como Provea y otras plataformas de derechos humanos recibieron el anuncio con cautela, subrayando que la amnistía no debe entenderse como clemencia, sino como restitución de derechos fundamentales para quienes fueron detenidos por ejercer libertades civiles.

El debate y la aprobación final de la ley dependerán ahora del Parlamento, mientras organismos nacionales e internacionales mantienen vigilancia sobre su alcance real y aplicación.