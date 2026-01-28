Rubio advertirá de posible acción militar si líderes de Venezuela se alejan de metas de EEUU

En un testimonio preparado para una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio dice que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que sus líderes interinos están cooperando, pero señala que la administración Trump no descartaría el uso de fuerza adicional si fuera necesario tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro a principios de este mes.

"Estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan", dirá Rubio, según su declaración de apertura preparada y publicada el martes por el Departamento de Estado. "Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca nos alejaremos de nuestro deber hacia el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio".

Como a menudo se le pide, Rubio, un exsenador de Florida, intentará vender una de las prioridades más controvertidas del presidente Donald Trump a sus antiguos colegas en el Congreso. Con la política exterior de la administración republicana oscilando entre el hemisferio occidental, Europa y el Oriente Medio, Rubio también podría ser llamado a calmar la alarma que ha surgido últimamente en su propio partido sobre esfuerzos como la demanda de Trump de anexar Groenlandia.

En la audiencia centrada en Venezuela, Rubio defenderá las decisiones de Trump de capturar a Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, continuar con ataques a barcos sospechosos de contrabandear drogas y confiscar petroleros sancionados que transportan petróleo venezolano, según las declaraciones preparadas. Rechazará nuevamente las acusaciones de que Trump está violando la Constitución al tomar tales acciones.

"No hay guerra contra Venezuela, y no ocupamos un país", dirá, según las declaraciones preparadas. "No hay tropas estadounidenses en el terreno. Esta fue una operación para ayudar a las fuerzas del orden".

Maduro, quien se ha declarado inocente de cargos federales de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos, se ha mantenido desafiante diciendo que sigue siendo el presidente de Venezuela y ha protestado por su captura.

El Congreso no ha limitado a Trump en Venezuela

Los demócratas del Congreso han condenado las acciones de Trump por exceder la autoridad del poder ejecutivo, mientras que la mayoría de los republicanos las han apoyado como un ejercicio legítimo del poder presidencial.

El presidente del comité, senador republicano de Idaho Jim Risch, planeaba abrir la audiencia elogiando a Trump y Rubio por hacer que los estadounidenses estén más seguros con las acciones militares en y alrededor de Venezuela y diciendo que eran legales.

"Estas acciones fueron limitadas en alcance, cortas en duración y realizadas para proteger los intereses y ciudadanos de Estados Unidos", dirá Risch, según sus declaraciones preparadas publicadas por el comité. "Lo que el presidente Trump ha hecho en Venezuela es la definición de las autoridades constitucionales del Artículo II del presidente como comandante en jefe".

La principal demócrata del comité, la senadora de Nueva Hampshire Jeanne Shaheen, hablará en dirección opuesta, cuestionando si la operación para remover a Maduro valió la pena considerando que la mayoría de sus antiguos asesores y lugartenientes todavía están dirigiendo el país.

"El bloqueo naval de Estados Unidos alrededor de Venezuela y la redada ya han costado a los contribuyentes estadounidenses cientos de millones de dólares... y sin embargo, el régimen de Maduro sigue en el poder", planea decir, según su declaración de apertura preparada.

La Cámara de Representantes derrotó por poco una resolución sobre poderes de guerra que habría obligado a Trump a retirar las tropas estadounidenses de Venezuela. Como argumentará Rubio, la administración dice que no hay tropas estadounidenses en el terreno en la nación sudamericana a pesar del gran despliegue militar en la región.

Los demócratas habían argumentado que la resolución era necesaria después de la captura de Maduro y porque Trump ha declarado planes para controlar la industria petrolera del país durante años.

La resistencia también ha comenzado en los tribunales, ya que las familias de dos ciudadanos trinitenses muertos en un ataque a un barco presentaron lo que se cree que es el primer caso de muerte por negligencia derivado de la campaña. Tres docenas de ataques a barcos en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental han matado al menos a 126 personas desde septiembre.

Estados Unidos toma medidas para normalizar los lazos mientras sigue emitiendo advertencias

Mientras mantiene la presión sobre aquellos que la administración Trump llama "narcotraficantes" sin proporcionar evidencia, Washington también está trabajando para normalizar los lazos con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. No obstante, Rubio dejará claro en su testimonio que ella tiene poca opción más que cumplir con las demandas de Trump.

"Rodríguez es muy consciente del destino de Maduro; creemos que su propio interés se alinea con avanzar en nuestros objetivos", dirá Rubio, señalando que incluyen abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses, proporcionar acceso preferencial a la producción, usar los ingresos del petróleo para comprar bienes estadounidenses y terminar con las exportaciones de petróleo subsidiadas a Cuba.

Rodríguez, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidenta de Maduro, declaró el martes que su gobierno y la administración Trump han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses. Durante declaraciones televisadas, Rodríguez dijo que está trabajando con Trump y Rubio para establecer una agenda de trabajo.

Hasta ahora, ha parecido ceder a las demandas de Trump y liberar a prisioneros encarcelados por el gobierno bajo Maduro y su predecesor, Hugo Chávez. El lunes, el líder de un grupo de derechos humanos venezolano dijo que 266 prisioneros políticos habían sido liberados desde el 8 de enero.

Trump había elogiado las liberaciones, diciendo en las redes sociales que "me gustaría agradecer al liderazgo de Venezuela por acordar este poderoso gesto humanitario".

En un paso clave hacia la restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el Departamento de Estado notificó al Congreso esta semana que tiene la intención de comenzar a enviar personal diplomático y de apoyo adicional a Caracas para prepararse para la posible reapertura de una embajada allí.

Fue el primer aviso formal de la intención de la administración de reabrir la embajada, que cerró en 2019. Sin embargo, la plena normalización de los lazos requeriría que Estados Unidos revoque su decisión de reconocer al parlamento venezolano elegido en 2015 como el gobierno legítimo del país.

Rubio también planeaba reunirse con la líder opositora venezolana María Corina Machado más tarde el miércoles en el Departamento de Estado.

Machado se escondió después de que Maduro fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2024 a pesar de la amplia evidencia creíble de lo contrario. Reapareció en diciembre para recoger su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Después de que Maduro fue derrocado, viajó a Washington. En una reunión con Trump, le presentó su medalla del Premio de la Paz, un gesto extraordinario dado que Trump efectivamente la ha dejado de lado.

La corresponsal Regina Garcia Cano en Caracas contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP