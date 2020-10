China le entrega misiles a la Armada Venezolana

Pero esto no significa que China no haya suministrado el sistema. Las imágenes engañosas son parte integral de la propaganda de la Armada de Venezuela. Por ejemplo, el mismo video muestra un submarino venezolano Tipo-209, cuando en realidad sus barcos no han estado en el mar en años. Pero la falta de imágenes a bordo de un barco de la Armada venezolana sugiere que aún no han equipado sus propios barcos con el misil.

Según fuentes abiertas, es probable que los misiles equipen los botes patrulleros clase Guaiquerí de Venezuela. Estos son combatientes Avante 2200 construidos en España y se entregaron sin misiles antibuque. Esto tiene sentido porque en junio de 2017 la Armada venezolana estaba tomando medidas para equipar dos patrulleras en alta mar no especificadas con el misil por la suma de $ 2.9 millones. La Armada de Venezuela cuenta con tres barcos clase Guaiquerí, por lo que es posible que uno se quede sin misiles.

Mientras tanto, las dos fragatas de clase Lupo construidas en Italia que quedan en Venezuela están equipadas para misiles Otomat Mk 2, al igual que algunos barcos de misiles. Los Lupos son los buques de guerra más capaces de la alineación venezolana, pero están cada vez más anticuados. El otro buque de guerra moderno, las lanchas patrulleras clase Guaicamacuto, están optimizadas para operaciones litorales y no tienen armamento de misiles. Fue uno de estos barcos, Naiguatá (GC-23), que se perdió el 23 de marzo de 2020. Estaba intentando detener el crucero RCGS Resolute, endurecido por el hielo, cuando los dos barcos chocaron. El buque de guerra perdió el encuentro y se hundió. RCGS Resolute sufrió algunos rasguños

Royal Thai Navy C-802A Test

Las fuerzas armadas de Venezuela se han visto muy afectadas por los problemas económicos del país y por las sanciones internacionales. Sin embargo, han podido obtener armas avanzadas de Rusia y ahora de China. Además de los misiles antibuque C-802A, China ha estado suministrando armas pequeñas y equipo general. Esta adquisición es un recordatorio de que a pesar de sus desafíos económicos e internos, todavía se están enfocando en las armas para enfrentar a los adversarios externos.