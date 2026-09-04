Venezuela y Trinidad y Tobago anuncian nueva agenda de cooperación tras tirantes relaciones

La agenda fue anunciada luego del encuentro, el jueves en Caracas, entre el canciller trinitense Sean Sobers y su par venezolano Félix Plasencia, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado divulgado el viernes.

Con la agenda se busca “facilitar el inicio de una nueva etapa en la historia de las relaciones entre ambos países”, acotó el escrito, destacando que cuenta con el beneplácito la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar.

El gobierno de Rodríguez agradeció a la administración de Persad-Bissessar “la solidaridad y el apoyo brindado” durante las labores de respuesta tras los dos poderosos sismos que sacudieron Venezuela el 24 de junio pasado que dejaron más de 6.500 fallecidos.

En esta nueva etapa de sus relaciones, ambos gobiernos ratificaron su “voluntad de mantener un canal permanente de comunicación" para avanzar en una agenda en apego a los principios del derecho internacional y en “aras del desarrollo económico y social” de sus países.

El relanzamiento de la relación se produce luego de que el 15 de diciembre del año pasado el gobierno de Maduro tomó la decisión de terminar de manera inmediata cualquier acuerdo de suministro de gas con el gobierno de Puerto España en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

En aquel momento, la entonces vicepresidenta Rodríguez acusó en un comunicado al gobierno trinitense de tener una “participación” en el “robo de petróleo venezolano" cometido por la administración de Donald Trump, acusación de la que no presentó pruebas.

Maduro repetidamente acusó a Persad-Bissessar de revelar “una agenda hostil” en contra Venezuela” desde su llegada al poder, “incluyendo la instalación de radares militares para el asedio” de buques que transportan el petróleo venezolano.

A fines de octubre de 2025 Maduro también anunció la suspensión de acuerdos de explotación de gas con Trinidad y Tobago,

Venezuela y Trinidad suscribieron en 2015 un acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos comunes, entre otras medidas para impulsar proyectos binacionales.

El convenio, de 10 años de vigencia, fue renovado automáticamente en febrero de 2025 por cinco años más.

FUENTE: AP