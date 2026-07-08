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Venezuela: presidenta promulga ley que flexibiliza el control estatal de la industria petrolera

CARACAS (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el miércoles la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que redujo significativamente el rígido control estatal que estuvo vigente durante las últimas dos décadas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla en una conferencia de prensa sobre la respuesta del gobierno ante los sismos consecutivos, en Caracas, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey) AP

El nuevo reglamento busca despejar los temores de los inversionistas internacionales sobre el compromiso de las autoridades venezolanas de proteger la inversión y abolir las nacionalizaciones en el sector petrolero y gasífero del país.

Además apunta a agilizar las operaciones y actualizar el marco normativo de las inversiones, acotó Rodríguez, sin dar otros detalles. La ley de hidrocarburos, aprobada el 29 de enero, abrió el sector a la inversión extranjera.

Desde que asumió el poder en enero Rodríguez ha hecho esfuerzos por mostrar que la industria petrolera venezolana se ha abierto al capital privado, al arbitraje internacional y al escrutinio.

El reglamento, el primero en 83 años, entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y fue promulgado seis meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a su predecesor Nicolás Maduro. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en tanto, se ha propuesto un plan de “tres fases” que incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática del país.

En sintonía con la aprobación de la ley, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano, que en su momento paralizaron la industria, y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano.

La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley es “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano y destacando que es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”.

A pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo del mundo —-estimada en unos 303.000 millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos— Venezuela enfrenta una crisis de larga data agravada por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, la principal fuente de sus ingresos en divisas.

Los críticos del gobierno atribuyen el colapso del sector a una mala gestión y a la corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) bajo la administración de los gobiernos socialistas del presidente Hugo Chávez (1999-2013), predecesor y mentor político de Maduro (2013-2026).

La reforma modifica y revoca una serie de impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al Poder Ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en la fase de ejecución en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la anterior ley hace dos décadas para favorecer a PDVSA.

FUENTE: AP

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