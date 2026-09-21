Drones rusos golpean una ciudad del sur de Ucrania tras la oleada ucraniana de mil drones

Un trabajador de rescate combate un incendio en el centro de operaciones financieras Intrade tras un ataque de dron ruso en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 21 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko) AP

Los incesantes ataques diarios de la guerra subrayan la ausencia de avances significativos en los esfuerzos diplomáticos para detener los combates, más de cuatro años después de que Rusia invadiera a su vecino.

No hay señales de que la guerra esté remitiendo mientras líderes mundiales se reúnen esta semana en la Asamblea General de la ONU. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que espera reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el evento anual en Nueva York. No está previsto que asista el presidente ruso, Vladímir Putin.

Los líderes europeos, temerosos de que Moscú tenga intenciones maliciosas en su continente, están interesados en aumentar la presión sobre Putin para que se retire de Ucrania, pero el líder ruso no ha mostrado disposición a renunciar a sus objetivos.

El bombardeo ruso contra Zaporiyia a última hora del domingo alcanzó edificios de apartamentos, una universidad y un centro comercial, entre otros sitios, y dejó cinco heridos, escribió Zelenskyy en redes sociales el lunes.

“Rusia no está retrocediendo en su escalada y está enviando muchas señales de que está lista para ampliar la guerra”, manifestó Zelenskyy. “En la Asamblea General de la ONU, hablaremos de cómo podemos lograr la paz mediante esfuerzos conjuntos”.

El ejército ruso atacó durante la noche centros logísticos ucranianos, almacenes y puertos, entre otros sitios vinculados al ámbito militar, indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado el lunes.

Los ataques se produjeron después de que Ucrania lanzara un enorme enjambre de drones contra Rusia entre el sábado y el domingo, incluidos cientos dirigidos a Moscú, mientras los votantes acudían a las urnas para el tercer y último día de una elección parlamentaria cuidadosamente orquestada.

El Ministerio ruso de Defensa informó el lunes que sus defensas aéreas derribaron durante la noche 244 drones ucranianos sobre regiones rusas y las aguas del mar Negro.

Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania señaló el lunes que derribó o neutralizó 148 drones rusos en un ataque nocturno.

Moldavia reporta otra incursión de drones

Durante las andanadas aéreas, los drones se han desviado repetidamente hacia países vecinos, inquietando a líderes que desconfían de Rusia y temen verse arrastrados al conflicto.

El Ministerio moldavo de Defensa informó el lunes que parte del espacio aéreo del norte del país fue cerrado temporalmente durante la noche después de que sistemas de vigilancia detectaran un “objeto aéreo” que ingresó en su espacio aéreo nacional poco después de la medianoche.

En las últimas semanas, el espacio aéreo de Moldova ha sido violado en múltiples ocasiones, y se han encontrado restos de drones en su territorio. Como se emplean interferencias electrónicas para desviar a los drones de su rumbo, no estaba claro si eran rusos o ucranianos, aunque los funcionarios a menudo han señalado a Moscú como responsable.

La presidenta prooccidental de Moldova, Maia Sandu, ha condenado repetidamente a Rusia por su guerra en Ucrania, y a principios de este mes declaró que la “guerra brutal” de Moscú “está llegando a nuestra frontera” tras ataques rusos a lo largo de la frontera de Moldavia con Ucrania.

Las incursiones de drones en el espacio aéreo de Rumanía también han aumentado de manera significativa.

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El reportero de AP Stephen McGrath contribuyó a esta historia desde Leamington Spa, Inglaterra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP