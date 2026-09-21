¡MARÍA ELVIRA HABLÓ CON TRUMP! aseguro que tuvo charla "fantástica" con el presidente Trump

La congresista republicana cubanoamericana María Elvira Salazar reveló que mantuvo una conversación privada con el presidente Donald Trump después de cuestionar públicamente parte de la política migratoria de su administración y advertir que algunos votantes hispanos que lo apoyaron en 2024 se sienten ahora “traicionados”.

María Elvira Salazar afirma que habló directamente con Trump tras la polémica por inmigración y asegura que el presidente fue “muy receptivo”. La congresista dijo además que algunos asesores “están comprometiendo su legado”. pic.twitter.com/3iRArbPe3U

Salazar confirmó el contacto este domingo durante una entrevista con Margaret Brennan en Face the Nation, de CBS News , donde aseguró que pidió directamente al mandatario preservar el apoyo político que consiguió entre sectores del electorado hispano.

La representante de Florida describió la conversación como “fantástica” y aseguró que Trump se mostró “muy cortés” y “muy receptivo”.

Sin embargo, dejó una precisión importante: no afirmó que el presidente hubiera aceptado sus recomendaciones ni prometido modificar su política de deportaciones .

“Espero que haya escuchado lo que le estaba diciendo. Pero me escuchó”, expresó Salazar.

Durante la entrevista, Brennan preguntó a Salazar si había conversado con el mandatario después del polémico anuncio electoral que publicó la semana pasada.

La congresista respondió inmediatamente:

“Sí, lo hice”.

Posteriormente relató parte del mensaje que transmitió al presidente durante el intercambio.

Salazar aseguró que pidió a Trump no desaprovechar los avances electorales que los republicanos consiguieron entre los votantes hispanos durante las elecciones presidenciales de 2024.

“Preserve esa fortuna que trajo al Partido Republicano”

La congresista explicó que presentó el respaldo hispano como un activo electoral que, en su opinión, Trump debería conservar.

Según su relato, le dijo:

“Señor, usted tiene este momento histórico en el que puede conservar el tesoro que trajo al Partido Republicano en 2024”.

Salazar vinculó su planteamiento con el desempeño electoral republicano entre los hispanos y sostuvo que el partido debería intentar mantener esos votantes en futuras elecciones.

“Fue una conversación fantástica”

Salazar utilizó términos positivos para describir la reacción del presidente.

Aseguró que Trump fue:

“muy cortés”

y

“muy receptivo”.

Después agregó que ambos tuvieron una “conversación fantástica”.

Pero cuando Brennan preguntó si Trump había aceptado realmente sus recomendaciones, la congresista evitó afirmarlo.

“Espero que haya prestado atención a lo que le estaba diciendo. Pero me escuchó”, respondió.

Por tanto, la conversación confirma un contacto directo entre ambos, pero no un cambio de posición de la Casa Blanca.

El video que abrió la confrontación

La llamada ocurrió después de que Salazar difundiera un anuncio bilingüe grabado frente a la Casa Blanca en el que cuestionó abiertamente la aplicación de la política migratoria de Trump.

La congresista afirmó que los esfuerzos de la administración para hacer cumplir las leyes migratorias habían “ido demasiado lejos”.

También aseguró que los mismos hispanos que contribuyeron al regreso de Trump a la Casa Blanca en 2024 “se sienten traicionados hoy”. Reuters describió el anuncio como una ruptura pública de Salazar con parte de la estrategia migratoria presidencial en momentos en que busca la reelección por un distrito de Miami.

Salazar insiste en diferenciar “al narco de la niñera”

Durante la entrevista del domingo, Salazar profundizó en su argumento.

La congresista sostuvo que existe una diferencia entre inmigrantes involucrados en actividades criminales y personas sin antecedentes que trabajan desde hace años en sectores de la economía estadounidense.

Utilizó una frase diseñada para resumir esa distinción:

“El estadounidense promedio entiende la diferencia entre el narco y la niñera, y entre el gánster y el jardinero”.

Su posición es que las autoridades deberían priorizar a personas consideradas peligrosas mientras el Congreso busca una solución para otros inmigrantes sin estatus legal.

Salazar sostiene que Trump puede resolver el problema migratorio

La representante también rechazó la idea de que Trump no comprenda esa diferencia.

Salazar recordó que el presidente ha hablado públicamente de trabajadores inmigrantes empleados en sectores como:

agricultura,

construcción,

hotelería,

salud

y manufactura.

Según la congresista, la experiencia empresarial de Trump le permite entender la importancia económica de esos trabajadores.

Salazar afirmó que también le dijo durante su conversación que él podría resolver un problema migratorio acumulado durante décadas.

“Algunos de sus asesores están comprometiendo su legado”

La congresista mantuvo además una de las acusaciones más delicadas de su anuncio.

Según Salazar, Trump no estaría recibiendo una imagen completa de las consecuencias de la aplicación de su política migratoria.

“Creo que algunos de sus asesores están comprometiendo su legado”, declaró en CBS.

Margaret Brennan intentó determinar a quiénes se refería.

La presentadora mencionó nombres de funcionarios y asesores vinculados a la política migratoria de la administración.

Salazar evitó identificar directamente a alguno.

Evita responsabilizar directamente a Stephen Miller o Tom Homan

Ante las preguntas de Brennan, la congresista respondió que Trump es quien debe decidir qué consejos acepta.

“Él es el único funcionario electo en la Casa Blanca. Él es quien tiene que determinar a quién escucha y a quién no escucha”, señaló.

Salazar insistió en que su intención no es atacar al presidente.

Presentó sus declaraciones como una advertencia política procedente de una congresista que representa una zona del sur de Florida con una elevada población inmigrante e hispana.

Trump ya había respondido: “No estoy de acuerdo con ella”

Antes de conocerse la conversación privada, Trump había respondido públicamente al anuncio de Salazar.

El presidente confirmó que mantiene su respaldo a la congresista para su reelección, pero marcó distancia de su postura migratoria.

Trump sostuvo que mantiene una posición más estricta sobre la frontera y atribuyó buena parte de su éxito electoral a ese enfoque.

Por tanto, hasta ahora existen dos planos diferentes en la relación:

Trump mantiene políticamente su respaldo a Salazar,

pero

ambos mantienen diferencias públicas sobre la aplicación de las deportaciones.

La controversia llega en plena campaña electoral

El choque ocurre mientras Salazar busca otro mandato en el Distrito 27 de Florida, donde se enfrenta al demócrata cubanoamericano Eliott Rodríguez.

Reuters señaló que las críticas de Salazar se producen en un contexto en el que algunos republicanos de distritos competitivos están mostrando preocupación por el impacto político de la aplicación de las políticas migratorias antes de las elecciones legislativas.

La inmigración tiene especial relevancia en el distrito de Salazar debido a su elevada población hispana.

Una encuesta interna reportó un empate

Una encuesta de Bendixen & Amandi International encargada por la campaña de Rodríguez situó a ambos candidatos con 45% entre los votantes probables consultados.

El origen del estudio resulta relevante: se trata de una encuesta interna financiada por una de las campañas, por lo que sus resultados deben interpretarse dentro de ese contexto y no como un promedio independiente de sondeos.

La elección está programada para el 3 de noviembre.

Salazar mantiene su apuesta por una reforma migratoria

La congresista también aprovechó la entrevista para volver a defender una reforma migratoria negociada en el Congreso.

Salazar es una de las principales impulsoras de la Dignity Act, una propuesta bipartidista que busca combinar seguridad fronteriza con un mecanismo legal para determinados inmigrantes que ya viven en Estados Unidos.

La legisladora sostuvo que Trump dispone de la capacidad política necesaria para convencer a republicanos y demócratas de respaldar una reforma.

Trump escucha, pero no hay compromiso de cambio

La principal novedad de la entrevista del domingo es, por tanto, que el enfrentamiento público entre Salazar y Trump estuvo acompañado de una conversación privada directa entre ambos.

Salazar asegura que el presidente escuchó sus argumentos.

También dice que fue receptivo.

Pero no anunció ningún compromiso concreto de la Casa Blanca.

La propia Brennan se lo señaló durante la entrevista: por lo relatado por Salazar, no parecía que Trump hubiera aceptado adoptar sus recomendaciones.

La congresista tampoco afirmó lo contrario.

Su respuesta fue más cautelosa:

“Espero que haya escuchado lo que le estaba diciendo. Pero me escuchó”.

La diferencia entre ambos sobre inmigración continúa así abierta, mientras Trump mantiene su respaldo electoral a Salazar y la congresista insiste públicamente en que la administración debería modificar la manera en que ejecuta algunas deportaciones.