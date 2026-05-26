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Vaughn Grissom pega grand slam y remolca 6 carreras en triunfo de Angelinos, 10-6 ante Tigres

DETROIT (AP) — Vaughn Grissom conectó un grand slam e impulsó seis carreras por los Angelinos de Los Ángeles, quienes derrotaron el martes 10-6 a los Tigres de Detroit.

Vaughn Grissom, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un grand slam ante los Tigres de Detroit, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Sancya)
Vaughn Grissom, de los Angelinos de Los Ángeles, batea un grand slam ante los Tigres de Detroit, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Paul Sancya) AP

Detroit ganaba 6-4 al entrar en la octava entrada, y Will Vest (1-4) consiguió los dos primeros outs con un corredor en segunda. Un doble de Logan O'Hoppe dejó la diferencia en una carrera.

Zach Neto conectó un sencillo y Mike Trout recibió una base por bolas para llenar las bases.

Al enfrentar a su noveno bateador del juego —igualando el máximo número en su carrera—, Vest se quedó abajo 2-0 en la cuenta antes de que Grissom conectara un jonrón entre el jardín derecho y el central para darle a Los Ángeles la ventaja por 9-6.

Jo Adell y el dominicano José Siri también conectaron jonrones por Los Ángeles, que ha ganado cuatro encuentros seguidos. Neto sumó tres hits y una base por bolas, y anotó dos veces.

El dominicano Wenceel Pérez conectó un jonrón por los Tigres, que han perdido 12 de sus últimos 14 juegos. Kevin McGonigle se embasó cuatro veces, incluido un triple de dos carreras.

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