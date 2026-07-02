Vaticano declara en cisma a la Fraternidad San Pío X, excomulga a sus obispos e invalida sacramentos

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Los obispos recién consagrados (de izquierda a derecha) Marc Hanappier, Michel Poinsinet de Sivry, Michael Goldade y Pascal Schreiber, tocados con sus mitras y sosteniendo sus varas pastorales, al final de su ceremonia de consagración en una carpa instalada en el exterior del seminario de la Fraternidad de San Pío X, en Econe, Suiza, el 1 de julio de 2026. (AP Foto/Baz Ratner) AP

La Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina doctrinal del Vaticano, fue más allá de las sanciones mínimas previstas por el derecho canónico de la Iglesia para responder a la consagración del miércoles de cuatro nuevos obispos en el seminario de la sociedad en Écône, Suiza.

El Vaticano excomulgó a los cuatro nuevos obispos y a los dos que participaron en la ceremonia. Calificó las consagraciones como un “acto cismático” y declaró que la propia sociedad había creado un cisma, o una ruptura intencional con la Iglesia católica.

El Vaticano advirtió a los fieles que asisten a las misas de la sociedad que dejen de hacerlo, señalando que “quienes se adhieren formalmente” al grupo son considerados cismáticos y excomulgados. También invalidó los sacramentos de la confesión y del matrimonio que administran sus sacerdotes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP