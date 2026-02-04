americateve

Varios policías de Toronto son arrestados antes de difusión de resultados de pesquisa por corrupción

TORONTO (AP) — Varios agentes de policía de Toronto han sido arrestados y una fuerza policial vecina anunció que el jueves dará detalles de una investigación sobre crimen organizado y corrupción.

Clayton Campbell, presidente del sindicato de la policía de Toronto, afirmó el miércoles que está al tanto de que “varios de sus miembros” fueron arrestados, pero se negó a proporcionar más detalles.

La Policía Regional de York informó que el jueves anunciará los resultados de una extensa pesquisa sobre crimen organizado y corrupción.

El jefe de la Policía Regional de York, Jim MacSween, estará acompañado por el jefe del Servicio de Policía de Toronto, Myron Demkiw, en una conferencia de prensa por la mañana.

El sindicato, llamado Asociación de Policía de Toronto, señaló que representa a más de 8.500 miembros uniformados y civiles del Servicio de Policía de Toronto, "cuya dedicación a la seguridad pública y compromiso con los valores de nuestras organizaciones no debería ser cuestionada o puesta en duda ante estas acusaciones".

Un portavoz de la policía de Toronto no respondió por el momento a una solicitud de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

