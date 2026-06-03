americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Varios heridos en un ataque de dron iraní contra el aeropuerto de Kuwait

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Kuwait informó que había suspendido los vuelos comerciales el miércoles después de que un ataque con drones iraníes alcanzara el aeropuerto del país e hiriera a varias personas.

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” habían atacado el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait, dañándolo gravemente e hiriendo a “varias personas”.

El ataque con drones se produjo después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques con misiles a última hora del martes, y de que el ejército estadounidense indicara que había lanzado ataques contra una instalación militar iraní en represalia por misiles iraníes disparados contra Kuwait y Baréin.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

Iberostar abandona 12 hoteles en Cuba tras las sanciones de Trump contra GAESA y agrava la crisis turística

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

El régimen sale en defensa de GAESA por primera vez mientras las sanciones de EEUU golpean su principal fuente de divisas

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Nueva falla en La Habana provoca apagones y saca de servicio importantes termoeléctricas en Cuba

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar centros de espionaje de China y Rusia

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

VIDEO: Cubano rompe el silencio tras polémica en Cancún y asegura que actuó para proteger a su esposa embarazada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter