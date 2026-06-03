Varios heridos en un ataque de dron iraní contra el aeropuerto de Kuwait

El portavoz del Ministerio de Defensa, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, dijo que “varios drones hostiles” habían atacado el edificio de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Kuwait, dañándolo gravemente e hiriendo a “varias personas”.
El ataque con drones se produjo después de que Irán y Estados Unidos intercambiaran ataques con misiles a última hora del martes, y de que el ejército estadounidense indicara que había lanzado ataques contra una instalación militar iraní en represalia por misiles iraníes disparados contra Kuwait y Baréin.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.