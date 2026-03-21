Varios heridos tras colapsar piso durante una boda en Nueva Hampshire

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El derrumbe ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del sábado, cuando unas 140 personas se encontraban en una boda, según el audio de despacho de los servicios de emergencia. La Oficina del Jefe de Bomberos confirmó que no hubo muertos.

Una llamada al recinto Preserve at Chocorua no fue respondida. Tamworth, un pueblo de unos 2.800 habitantes, está a unos 185 kilómetros (115 millas) al norte de Concord, Nueva Hampshire.

Los despachadores de la Policía del condado Carroll confirmaron que varias agencias policiales estaban respondiendo a un incidente, pero se negaron a dar más detalles la noche del sábado. No respondieron llamadas telefónicas al Hospital MaineHealth Memorial la noche del sábado.

Un portavoz de Bomberos del Estado de Nueva Hampshire confirmó que habían enviado personal al lugar y señaló que el Departamento de Bomberos se hará cargo de la investigación del colapso estructural.

Un socorrista que llegó al lugar poco después de que se recibieron llamadas al 911 describió que la mitad del piso del edificio donde iba a celebrarse la boda había caído al sótano.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP