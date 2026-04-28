americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vancouver, sede del Mundial, podría perder a su club de la MLS

VANCOUVER, Canadá (AP) — Vancouver, una de las tres sedes del Mundial en Canadá, corre el riesgo de perder su club de la MLS en favor de otra ciudad.

Hinchas de los Vancouver Whitecaps sostienen carteles de protesta previo al partido de la MLS contra los Colorado Rapids, el sábado 25 de abril de 2026, en Vancouver, Canadá. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP)
Hinchas de los Vancouver Whitecaps sostienen carteles de protesta previo al partido de la MLS contra los Colorado Rapids, el sábado 25 de abril de 2026, en Vancouver, Canadá. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP) AP

La MLS indicó a última hora del lunes que “evaluará todas las opciones” para el futuro de los Vancouver Whitecaps, incluida la posibilidad de salir de la ciudad. El club fue puesto a la venta hace 16 meses por un grupo propietario que incluye al exastro de la NBA Steve Nash.

La incertidumbre en torno al equipo se ve alimentada por opciones limitadas de ingresos y un contrato de arrendamiento a corto plazo en el estadio B.C. Place, que albergará siete partidos del Mundial en junio y julio, incluidos encuentros de Canadá contra Qatar y Suiza.

El vicepresidente de la FIFA Victor Montagliani, quien es de Vancouver, manifestó el año pasado que perder un club de la MLS “a raíz del Mundial sería un crimen capital, en mi opinión”.

Aficionados que sostenían pancartas con el lema “Save The Caps” protestaron el sábado en el último partido del equipo como local antes de que el estadio sea tomado para el Mundial. La asistencia superó los 27.000.

En un comunicado difundido a última hora del lunes, los Whitecaps señalaron que han tenido “conversaciones serias con más de 100 partes y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que mantenga al club aquí”.

“El club ha enfrentado desafíos estructurales bien documentados relacionados con la economía del estadio, el acceso al recinto y las limitaciones de ingresos, que han dificultado atraer compradores comprometidos con mantener al equipo en Vancouver”, agregó.

La cuota de franquicia que costó decenas de millones de dólares para ingresar a la MLS hace 15 años ahora probablemente ahora vale cientos de millones.

Un equipo liderado por el astro alemán Thomas Müller alcanzó la final de la MLS el año pasado, y perdió 3-1 ante Lionel Messi y el Inter Miami.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Kylian Mbappé del Real Madrid durante el partido contra Real Betis en la Liga española, el viernes 24 de abril de 2026, en Sevilla. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid: Mbappé sufre lesión en el isquiotibial a 2 semanas del clásico en Barcelona

Takefusa Kubo e Inaki Ruperez de la Real Sociedad celebran tras ganar la final de la Copa del Rey al superar en penales al Atlético de Madrid el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Jose Breton)

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey al vencer en penales al Atlético de Madrid

Destacados del día

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter