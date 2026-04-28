Vancouver, sede del Mundial, podría perder a su club de la MLS

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Hinchas de los Vancouver Whitecaps sostienen carteles de protesta previo al partido de la MLS contra los Colorado Rapids, el sábado 25 de abril de 2026, en Vancouver, Canadá. (Ethan Cairns/The Canadian Press vía AP) AP

La MLS indicó a última hora del lunes que “evaluará todas las opciones” para el futuro de los Vancouver Whitecaps, incluida la posibilidad de salir de la ciudad. El club fue puesto a la venta hace 16 meses por un grupo propietario que incluye al exastro de la NBA Steve Nash.

La incertidumbre en torno al equipo se ve alimentada por opciones limitadas de ingresos y un contrato de arrendamiento a corto plazo en el estadio B.C. Place, que albergará siete partidos del Mundial en junio y julio, incluidos encuentros de Canadá contra Qatar y Suiza.

El vicepresidente de la FIFA Victor Montagliani, quien es de Vancouver, manifestó el año pasado que perder un club de la MLS “a raíz del Mundial sería un crimen capital, en mi opinión”.

Aficionados que sostenían pancartas con el lema “Save The Caps” protestaron el sábado en el último partido del equipo como local antes de que el estadio sea tomado para el Mundial. La asistencia superó los 27.000.

En un comunicado difundido a última hora del lunes, los Whitecaps señalaron que han tenido “conversaciones serias con más de 100 partes y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que mantenga al club aquí”.

“El club ha enfrentado desafíos estructurales bien documentados relacionados con la economía del estadio, el acceso al recinto y las limitaciones de ingresos, que han dificultado atraer compradores comprometidos con mantener al equipo en Vancouver”, agregó.

La cuota de franquicia que costó decenas de millones de dólares para ingresar a la MLS hace 15 años ahora probablemente ahora vale cientos de millones. Un equipo liderado por el astro alemán Thomas Müller alcanzó la final de la MLS el año pasado, y perdió 3-1 ante Lionel Messi y el Inter Miami. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP