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Vance ya no es huracán, pero como tormenta tropical aún amenaza costa del Pacífico de México

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Vance, que se debilitaba gradualmente, se agitaba el domingo frente a la costa del Pacífico suroeste de México, pero aún amenazaba con lluvias intensas e inundaciones repentinas en varios estados del oeste del país.

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra a la tormenta tropical Vance frente a la costa del Pacífico, en el suroeste de México, a las 6:40 de la tarde (hora del este) del domingo 25 de octubre de 2026. (NOAA vía AP)
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra a la tormenta tropical Vance frente a la costa del Pacífico, en el suroeste de México, a las 6:40 de la tarde (hora del este) del domingo 25 de octubre de 2026. (NOAA vía AP) AP

Vance, que hasta el viernes había sido un huracán de categoría 2, estaba perdiendo fuerza, pero aún se esperaba que descargara fuertes lluvias en los estados mexicanos de Colima, Nayarit y Sinaloa, así como en partes de Michoacán, Jalisco y Durango, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

El ciclón se ubicaba a unos 510 kilómetros (315 millas) al oeste-suroeste de Acapulco, o a unos 455 kilómetros (285 millas) al sur de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph), indicó el centro. Vance se desplazaba hacia el noroeste y se esperaba que girara hacia el norte en los próximos días.

Según el centro de huracanes, acumulados de lluvia de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) podrían provocar inundaciones y deslaves, especialmente en zonas de terreno escarpado. Señaló que en algunos puntos eran posibles acumulados aislados de 17 centímetros (7 pulgadas) de lluvia.

Por su parte, la tormenta tropical Olana se formó lejos, en el Pacífico central, donde no representaba amenaza para tierra. Olana tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (45 mph) y se ubicaba a aproximadamente 935 kilómetros (580 millas) al oeste-suroeste de la isla Johnston, un atolón del Pacífico central, informó el centro de huracanes.

Ha sido una temporada de huracanes intensa en el océano Pacífico, con tormentas que se forman como en una línea de ensamblaje cerca de Hawai y México, a medida que las condiciones de El Niño, agravadas por el calentamiento global, generan fenómenos meteorológicos inusuales, como las graves inundaciones y los tornados que azotaron esta semana el suroeste de Estados Unidos y la prolongada sequía en el Corredor Seco de Centroamérica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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