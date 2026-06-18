Vance dice que EEUU ha permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes

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El vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca en Washington, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Vance hizo el anuncio el jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde señaló que ahora está fluyendo más petróleo a través del estrecho de Ormuz. El vicepresidente republicano indicó que más de 12,5 millones de barriles pasaron por el canal de navegación la noche del miércoles.

Vance sostuvo que esa cifra es la más alta desde que comenzó el conflicto a finales de febrero. También manifestó que Estados Unidos está cumpliendo su parte en el plano militar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP