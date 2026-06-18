americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vance dice que EEUU ha permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes

WASHINGTON (AP) — El vicepresidente JD Vance afirmó el jueves que la Marina de Estados Unidos ha permitido el paso de más de una docena de barcos hacia puertos iraníes, levantando un bloqueo como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra.

El vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca en Washington, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
El vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca en Washington, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Vance hizo el anuncio el jueves en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde señaló que ahora está fluyendo más petróleo a través del estrecho de Ormuz. El vicepresidente republicano indicó que más de 12,5 millones de barriles pasaron por el canal de navegación la noche del miércoles.

Vance sostuvo que esa cifra es la más alta desde que comenzó el conflicto a finales de febrero. También manifestó que Estados Unidos está cumpliendo su parte en el plano militar.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
arrestan a cuatro cubanos en texas por millonario esquema de robo de diesel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Por Redacción América Noticias Miami
hallan muerta a una cubana en las vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Hallan muerta a una cubana en Las Vegas junto a un hombre dentro de una camioneta: investigan el caso

Por Redacción América Noticias Miami
El vicepresidente, JD Vance, habla en una aparición en el programa Hannity el lunes 15 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP)

Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

trump se reune con zelensky en el g7 y afirma que rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un cambio de mentalidad urgente

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

Delta recorta vuelos a Cuba: elimina la ruta Atlanta-La Habana y reduce a la mitad sus frecuencias desde Miami

ARCHIVO – Varios camiones entran y salen del centro de detención de inmigrantes apodado “Alcatraz de los caimanes” en los Everglades de Florida, el 28 de agosto de 2025, en el condado Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)

Autoridades trasladan a todos los detenidos de “Alcatraz de los caimanes” por temporada de huracanes

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter