Vance culpa a la guerra con Irán por la derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Internacional Griffiss, el lunes 2 de noviembre de 2026 en Rome, Nueva York. (Tom Brenner/Pool Foto vía AP) AP

Vance, quien ha manifestado que decidiría después de las elecciones si se postula para presidente en 2028, publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que culpó al impopular conflicto con Irán de la paliza sufrida por el Partido Republicano. “Si quieren argumentar que valió la pena, que valió la pena perder el Senado durante los próximos 6 años, entonces háganlo”, afirmó.

Pero sostener que la guerra valió la pena es lo que Trump hizo repetidamente durante la campaña, siguió haciéndolo en entrevistas a medida que se conocían los resultados electorales y volvió a hacerlo la mañana del miércoles. Mientras guiaba a los reporteros en un recorrido improvisado por el salón de baile que construye en la Casa Blanca, el mandatario dijo, “Lo de Irán, tuvimos que hacerlo y lo seguiremos haciendo”.

Trump dijo que habló con Vance la mañana del miércoles y cuando se le preguntó sobre la publicación del vicepresidente, él la calificó de “buena” y dijo “Sé cómo se siente al respecto” y “creo que estuvo bien”.

También afirmó que “sabía que la guerra tendría un impacto” en la elección de mitad de mandato, pero volvió a defender sus acciones.

El republicano, que durante mucho tiempo había abogado por la moderación en la intervención militar de Estados Unidos en el extranjero, fue tibio en su defensa del conflicto después de que Trump lo iniciara e incluso se convirtió en el rostro de un intento fallido por poner fin a los combates.

Alrededor de 6 de cada 10 votantes dijeron que Estados Unidos tomó la “decisión equivocada” al emprender una acción militar contra Irán, según The AP Voter Poll, una encuesta realizada a más de 100.000 votantes en Estados Unidos. La mayoría de esos votantes insatisfechos con la guerra con Irán respaldaron a su respectivo candidato demócrata en su contienda por la Cámara de Representantes, pero la encuesta sugirió que la guerra con Irán no fue el tema principal para la mayoría de los electores.

Solo cerca de un tercio de los electores dijo que la guerra en Irán fue “crucial” para su voto al Congreso, muy por debajo de aproximadamente la mitad que dijo lo mismo sobre el costo de vida o la corrupción gubernamental.

Casi todos los votantes que respaldaron al candidato demócrata en su contienda por la Cámara de Representantes dijeron que ir a la guerra con Irán fue la “decisión equivocada”, mientras que alrededor de 8 de cada 10 votantes que respaldaron al candidato republicano dijeron que fue la “decisión correcta”.

Vance, un exmarine que sirvió en Irak, había sido crítico de ese conflicto y, tras convertirse en vicepresidente, dijo que un gobierno de Trump no enviaría tropas a los “conflictos sin un final definido” del pasado.

Después de que Trump iniciara la guerra con Irán la primavera pasada, Vance guardó un llamativo silencio respecto al tema, un cambio notable para un político conocido por ser un combativo defensor del presidente.

Este verano, intentó sostener que el conflicto valió la pena, al decirle a la presentadora de pódcast conservadora Megyn Kelly en una entrevista: “Si transformamos Oriente Medio, esto fundamentalmente vale la pena”.

Vance dice que la razón de la derrota es “obvia para casi todo el mundo”

Pero después de que los demócratas arrasaran el martes y tomaran el control de la Cámara de Representantes y del Senado, derrotando a candidatos republicanos incluso en zonas profundamente republicanas que Trump ganó por amplios márgenes hace dos años, Vance señaló en su publicación que “la verdadera razón por la que perdimos es obvia para casi todo el mundo”.

Indicó que los votantes republicanos emitieron sus votos por los demócratas debido a la guerra, el costo de vida, que no se prioriza a Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con Israel, una dinámica en la que también ha adoptado un tono distinto al de Trump.

A diferencia del presidente, Vance declinó respaldar la reelección del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y este verano reprendió públicamente a miembros del gobierno de Israel por oponerse a los esfuerzos de Trump para resolver la guerra con Irán.

Vance, quien ha sido un firme defensor de las políticas migratorias del gobierno, también pareció buscar cierta distancia de la ofensiva migratoria que provocó una reacción adversa.

“Estoy abierto a la idea de que deberíamos cambiar la aplicación de la ley —por ejemplo, enfocándonos más en las empresas que contratan mano de obra ilegal”, escribió.

Pero afirmó que rechazaba a cualquier político que pudiera proponer una amnistía para las personas que viven en el país de manera ilegal.

___

La periodista de The Associated Press Linley Sanders contribuyó a este despacho desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP