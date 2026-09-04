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Van Aert gana una etapa de la Vuelta en medio de un calor abrasador en el sur de España

LOJA, España (AP) — Wout van Aert ganó el viernes por cuarta ocasión una etapa de la Vuelta a España en su carrera profesional en medio de un calor abrasador, mientras que el español Enric Mas conservó el maillot rojo.

En una jornada calurosa y soleada en el sur de España, Van Aert superó a Valentin Paret-Peintre para adjudicarse el recorrido ondulado de 192 kilómetros (119 millas) entre Almuñécar y Loja.

El destacado corredor belga paró el cronómetro en 4 horas y media. Fue la primera victoria de Van Aert en esta edición, después de haber ganado tres etapas en 2024. Sumó otro triunfo a su larga lista, que incluye 10 etapas del Tour de Francia y varias clásicas de un día.

También fue la cuarta victoria de equipo para Team Visma Lease a Bike en esta edición.

Mas, del equipo Movistar, mantuvo su ventaja de 1 minuto y 45 segundos sobre el cuatro veces campeón Primož Roglič. Ambos llegaron en un grupo unos tres minutos después de Van Aert.

Los corredores tuvieron que lidiar con más calor, ya que los termómetros marcaron 36 grados (97F) en Loja, donde terminó la etapa. Un corredor comparó el calor con tener “un secador de pelo soplándote en la cara”. Otro comentó que pasó el día echándose agua por encima cada vez que tuvo ocasión.

El estadounidense Sepp Kuss, de Visma Lease a Bike, declaró a la cadena RTVE: “Fue una etapa muy dura por el calor y el ritmo fuerte”.

Mas lidera la gran vuelta desde que el campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, se retiró tras una caída el sábado pasado.

Mas ha terminado la Vuelta como subcampeón en tres ocasiones, en 2018, 2021 y 2022. Intenta convertirse en el primer corredor español en ganar la carrera de casa desde Alberto Contador en 2014. La clave para que Mas por fin se imponga probablemente dependerá de que tenga una ventaja lo bastante amplia como para resistir a Roglič durante una contrarreloj en la etapa 18.

La etapa 13 del viernes transcurrió justo al sur de Granada, donde la carrera de tres semanas finalizará el 13 de septiembre.

El sábado, los corredores afrontan una etapa de 154 kilómetros (95 millas) entre Jaén y Sierra de la Pandera.

La Vuelta de este año se disputa íntegramente en el sur de España y sin ninguno de sus clásicos finales en alta montaña en el norte más verde del país.

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Vea aquí la cobertura completa de AP sobre deportes

FUENTE: AP

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