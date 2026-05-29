Vallejo critica a la umpire Ana Carvalho tras su derrota ante Moise Kouame en Roland Garros

PARÍS (AP) — El paraguayo Daniel Vallejo manifestó que su partido de segunda ronda del Abierto de Francia contra Moise Kouame no debió haber tenido a una mujer como umpire.

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo regresa la bola al francés Moise Kouame en el encuentro de segunda ronda del Abierto de Francia el jueves 28 de mayo del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Vallejo perdió ante el prometedor adolescente francés el jueves tras una tensa batalla a cinco sets que duró poco menos de cinco horas en la pista Suzanne-Lenglen.

“Este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre”, declaró Vallejo a la revista Clay después de su derrota por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8). “Es muy difícil para una mujer hacerlo”.

Kouame remontó tras estar 5-3 abajo en el quinto set para forzar el desempate decisivo y volvió a reaccionar después de ir 8-7 abajo en el desempate. El público francés estuvo ruidoso y Vallejo sostuvo que la jueza de silla, la brasileña Ana Carvalho, no controló a los espectadores.

“Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo”, afirmó. “El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él".

Vallejo añadió que Kouame “creo que se tomó mucho tiempo muchas veces, tirado en el piso o haciendo tiempo de más”.

“Y tampoco es normal que el público esté gritando durante un minuto seguido sin que se juegue. En un partido donde la parte física importa mucho, si das mucho tiempo a un jugador, obviamente que lo va a aprovechar. La verdad que es también difícil que un árbitro pueda manejar esta situación”.

Cuando se les pidió comentarios, los organizadores del Abierto de Francia no respondieron de inmediato.

FUENTE: AP

