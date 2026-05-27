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Valgren arrasa y logra su 1ra victoria de etapa en el Giro. Vingegaard mantiene el liderato general

ANDALO, Italia (AP) — Michael Valgren ganó la 17.ª etapa del Giro d'Italia el miércoles, mientras Jonas Vingegaard protegía su liderato en la clasificación general.

El danés Michael Valgren celebra tras ganar la 17ª etapa de la carrera ciclista Giro de Italia, disputada entre Cassano dAdda y Andalo, Italia, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Gianmattia DAlberto/LaPresse vía AP)
El danés Michael Valgren celebra tras ganar la 17ª etapa de la carrera ciclista Giro de Italia, disputada entre Cassano d'Adda y Andalo, Italia, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Gianmattia D'Alberto/LaPresse vía AP) AP

Fue la primera victoria en el Giro para el ciclista danés Valgren, de 34 años, quien se escapó del grupo de cabeza cuando faltaba aproximadamente 1 kilómetro (0,6 milla).

Vingegaard llegó sin problemas con el pelotón para mantener su ventaja en la general, de más de cuatro minutos.

La etapa del miércoles llevó a los corredores de regreso a Italia en un recorrido de 202 kilómetros (126 millas) desde Cassano d’Adda hasta Andalo. La 16.ª etapa, ganada por Vingegaard el martes, cruzó la frontera hacia Suiza.

En la 18.ª etapa del jueves, los corredores permanecerán en Italia para afrontar un recorrido ondulado de principio a fin.

El Giro termina el domingo en Roma. El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio.

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