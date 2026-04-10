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Valenzuela conecta su 1er jonrón en las mayores y Azulejos doblegan 10-4 a Mellizos

TORONTO (AP) — Brandon Valenzuela conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Daulton Varsho también la sacó del parque y los Azulejos de Toronto doblegaron el viernes 10-4 a los Mellizos de Minnesota, quienes vieron cortada su seguidilla de cuatro victorias.

El mexicano Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, pega un jonrón en el duelo ante los Mellizos de Minnesota, celebrado el viernes 10 de abril de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP)
El mexicano Brandon Valenzuela, de los Azulejos de Toronto, pega un jonrón en el duelo ante los Mellizos de Minnesota, celebrado el viernes 10 de abril de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. sumó tres hits y una carrera impulsada para ayudar a que Toronto lograra su segunda victoria seguida, después de haber perdido los seis compromisos anteriores.

Davis Schneider consiguió dos hits, anotó dos veces e impulsó una carrera por los Azulejos, quienes establecieron un máximo de la temporada en anotaciones e igualaron su mayor cifra en hits. Nueve de los 14 imparables de Toronto fueron extrabases, incluidos siete dobles.

Valenzuela le dio a Toronto su primera ventaja, 5-4, con un batazo ante Simeon Woods Richardson, cuando había dos outs de una cuarta entrada que deparó cinco carreras. El jonrón del mexicano llegó después de dobles productores del dominicano Jesús Sánchez y Schneider, y de un sencillo productor del venezolano Andrés Giménez.

Varsho puso el duelo 6-4 con un jonrón en el primer turno de la quinta entrada ante Anthony Banda. Fue el primer cuadrangular de su temporada y el número 100 de su carrera.

Joe Mantiply (1-0) ponchó a los tres bateadores que enfrentó para acreditarse la victoria.

Woods Richardson (0-2) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas.

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