americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Vacantes en EEUU alcanzan casi 7 millones, más de lo previsto pese a un mercado lento

WASHINGTON (AP) — Las vacantes de empleo en Estados Unidos aumentaron hasta casi 7 millones en enero, mejor de lo esperado en un momento en que el mercado laboral estadounidense se muestra lento.

ARCHIVO – Trabajadores de la construcción instalan un techo de madera en una nueva vivienda construida el martes 1 de abril de 2025, en Laveen, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)
ARCHIVO – Trabajadores de la construcción instalan un techo de madera en una nueva vivienda construida el martes 1 de abril de 2025, en Laveen, Arizona. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo) AP

Los 6,95 millones de ofertas de empleo en enero aumentaron con respecto a los 6,55 millones de diciembre, informó el viernes el Departamento de Trabajo. La cifra fue superior a lo que pronosticaron los economistas.

Los despidos bajaron ligeramente y el número de estadounidenses que renunciaron a sus empleos —una señal de confianza en sus perspectivas— disminuyó de forma moderada.

En el auge de contrataciones que siguió a los confinamientos por COVID-19, las vacantes alcanzaron un máximo histórico de 12,3 millones en marzo de 2022.

El mercado laboral estadounidense ha perdido fuerza. El mes pasado, los empleadores recortaron 92.000 puestos de trabajo. En 2025, añadieron menos de 10.000 empleos al mes, el ritmo de contratación más débil fuera de años de recesión desde 2002. Los efectos persistentes de las altas tasas de interés, la incertidumbre en torno a las políticas del presidente Donald Trump y, posiblemente, el creciente uso de la inteligencia artificial, parecen pesar en el mercado laboral.

La economía de Estados Unidos ha mostrado resiliencia frente a los impuestos a las importaciones y a las deportaciones del presidente Donald Trump. Pero el Departamento de Comercio informó el viernes que el crecimiento económico se desaceleró con fuerza en los últimos tres meses de 2025 hasta alcanzar el 0,7%, la mitad de su estimación inicial del crecimiento del cuarto trimestre y por debajo del sólido avance del 4,4% del tercer trimestre.

La guerra en Irán también ha generado una considerable incertidumbre sobre las perspectivas económicas.

“Al menos las empresas publicaban más empleos en enero. Las vacantes sí aumentaron, pero las empresas en realidad no contrataban mucho. Estados Unidos está en medio de una recesión de contratación”, señaló Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union “La única buena noticia es que los despidos también se mantienen bajos, pero ahora mismo las cosas son difíciles para cualquiera que esté buscando trabajo, y la guerra en Irán y la adopción de la IA harán que esta primavera sea más desafiante para los buscadores de empleo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se muestra un avión de combate F-16 del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica repostando de un KC-135 Stratotanker sobre el oeste de Alaska el jueves 19 de febrero de 2026. (Departamento de Defensa de Estados Unidos vía AP)

Ejército de EEUU confirma muerte de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter