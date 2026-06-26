Utah declara estado de emergencia y restringe fuegos artificiales mientras crece incendio forestal

Una columna de humo se eleva desde el incendio de Cottonwood, cerca de Beaver, Utah, el viernes 26 de junio de 2026. (AP Foto/Ty O'Neil) AP

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una inusual advertencia de “Situación Particularmente Peligrosa”, ya que las condiciones secas y ventosas aportaban combustible para más incendios en el oeste de Estados Unidos.

El incendio Cottonwood comenzó el lunes en una zona poco poblada del sur de Utah. Para el viernes se había disparado a más de 290 kilómetros cuadrados (112 millas cuadradas), ardiendo sin control debido a que los fuertes vientos mantuvieron en tierra el apoyo aéreo, informaron funcionarios forestales. Es uno de los seis grandes incendios forestales que arden en Utah, y dañó gravemente la estación de esquí Eagle Point, en el condado de Beaver, lo que obligó a realizar evacuaciones.

“Tenemos los vientos sostenidos de 35 millas por hora (56 km/h) que pronosticaron, y definitivamente tenemos las ráfagas de 45 millas por hora (72 km/h)”, comentó Alyssa Mason, una portavoz asignada al incendio. “Así que ha habido un gran aumento en la actividad del incendio. Estamos viendo un comportamiento extremo del fuego allá afuera”.

El humo se ha estado desplazando hacia el este y el noreste, lo que significa que la calidad del aire en destinos vacacionales populares como los parques nacionales Zion y Bryce Canyon —ubicados muy al sur de las llamas— no se ha visto afectada de manera significativa más allá de algo de bruma en el área de Bryce. Aun así, visitantes de Bryce han publicado videos en redes sociales que muestran la enorme columna a lo lejos.

El humo podía verse a cientos de kilómetros (millas), hasta Colorado, mientras las autoridades ponían en aviso a unos 1.300 residentes en los pueblos de Marysvale, Junction y Circleville de que debían estar preparados para irse si las condiciones empeoran y el incendio avanza más.

La guardabosques estatal Jamie Barnes había dicho el jueves que es algo como no se ha visto en la memoria reciente. Señaló que los incendios se están propagando más lejos y más rápido “bajo condiciones que desafían las expectativas históricas”.

Bruce Brown, de 76 años, acompañó al sheriff el jueves y descubrió que su cabaña y otras de la zona habían desaparecido. Encontró un paisaje lunar calcinado, con postes de electricidad volcados a lo largo del cañón.

Alyssa Olsen, de 27 años, contó que la cabaña de su familia también se quemó. Fue el último lugar donde se reunieron para fotos familiares con su abuela antes de que muriera de cáncer. Su hermano planeaba casarse allí dentro de dos meses.

“Eso no es algo que simplemente puedas volver a construir”, expresó Olsen.

Los fuegos artificiales estarán limitados en Utah

El gobernador Spencer Cox estableció restricciones temporales a los fuegos artificiales hasta el 5 de julio, mientras el país se prepara para celebrar su 250mo aniversario, y afirmó que “este año es diferente”.

El servicio meteorológico en Salt Lake City, por primera vez en la historia de esa oficina, emitió una advertencia de “Situación Particularmente Peligrosa” para cinco condados de Utah, incluida el área del incendio Cottonwood. La alerta se utilizó por primera vez para advertir sobre condiciones de tornados.

“Prepárese ahora para un rápido crecimiento del incendio”, indicó.

Una advertencia similar de “situación peligrosa” se había emitido para el incendio Palisades de 2025 en Los Ángeles.

Aunque se desconocía la causa del incendio Cottonwood, la orden de Cox señala que los seres humanos han sido la causa de la mayoría de los incendios en el estado en lo que va del año.

La orden del gobernador otorga a Barnes la facultad de restringir o prohibir los espectáculos de fuegos artificiales en las ciudades y pueblos de Utah, en lugar de dejar esas decisiones a las comunidades.

Dadas las persistentes condiciones extremas de incendio, Rocky Mountain Power emitió un aviso de corte de energía por seguridad pública para zonas del centro, sur y este de Utah durante el fin de semana.

Los equipos también combatían el incendio Iron, al suroeste de Salt Lake City. Las llamas obligaron el jueves a la evacuación temporal de Eureka, con una población de 1.000 habitantes.

Peligro de incendios forestales en todo el oeste de EEUU

Alertas de bandera roja —que significan que condiciones como baja humedad, altas temperaturas y vientos fuertes pueden crear un riesgo extremo de incendios forestales— estaban vigentes el viernes y se extendían desde Idaho hasta el sur de Arizona y Nuevo México.

Las advertencias se prolongaban hasta el sábado, y los meteorólogos pronosticaban vientos de 40 km/h a 56 km/h (25 a 35 mph) y niveles de humedad muy bajos. Se prevén las peores condiciones desde el norte de Arizona hasta el centro y sur de Utah.

Gran parte de Utah ya está experimentando sequía de severa a extrema, mientras que partes de Colorado, Arizona y Nuevo México atraviesan sequía severa, según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

Tim Brown, profesor investigador y director del Western Regional Climate Center, dijo que el potencial de un comportamiento extremo del fuego se mantendrá mientras haga calor, esté seco y haya viento.

“No me sorprendería ver muchas restricciones a medida que nos acerquemos al fin de semana del 4 de julio”, comentó. “La gente realmente necesita estar consciente de su entorno si va a estar en las zonas boscosas de campamentos y en áreas de pastizales”.

Incluso en Florida, donde ha habido múltiples incendios de matorrales, las autoridades están instando a la gente a omitir los fuegos artificiales personales y, en su lugar, dejar la pirotecnia en manos de profesionales que realizan espectáculos cuidadosamente planificados.

En Utah, administradores federales de tierras han cerrado terrenos públicos cerca del incendio Cottonwood como medida de precaución, y en Nuevo México, funcionarios forestales cerraron campamentos y senderos cerca de un incendio forestal que arde en las montañas Jemez.

A nivel nacional, casi 1,2 millones de hectáreas (3 millones de acres) se han quemado desde el inicio del año, lo que coloca a Estados Unidos por encima del promedio de 10 años. El Centro Nacional Interagencial de Incendios indicó que los bomberos están logrando avances para contener incendios desde Alaska hasta Florida.

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El periodista de The Associated Press Sudhin Thanawala contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP