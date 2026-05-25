Uruguay empieza a tomar forma: Núñez, Araujo y otros cuatro jugadores se suman a la Celeste

El delantero, cuyo último partido oficial fue el pasado febrero con el Al-Hilal árabe, se incorporó al Complejo Uruguay Celeste, en las afueras de Montevideo, junto al lateral Joaquín Piquerez (Palmeiras); el zaguero Ronald Araujo, del Barcelona; el centrocampista Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake); el defensor Matías Viña (River Plate), y el centrocampista Manuel Ugarte, del Manchester United.

Araujo y Nuñez arribaron en el mismo vuelo, que llegó a la capital uruguaya la noche del domingo. En su llegada, el capitán del Barça comentó que “se viene algo muy lindo” en este Mundial y se mostró confiado de que a Uruguay le irá bien.

“Estamos seguros que, si estamos todos juntos, vamos a hacer un gran Mundial”, dijo a los periodistas.

Araujo igualmente comentó sobre la supuesta salida del seleccionador Marcelo Bielsa una vez concluido el certamen internacional, después de que el argentino dejara su permanencia en el aire al afirmar la semana pasada que su trabajo “culmina” con la Copa del Mundo.

“Lo importante es afrontar este Mundial y cuando termine ya veremos qué pasa”, sentenció.

Con las seis nuevas llegadas de este lunes, ya son 12 los jugadores bajo el comando de Bielsa en la recta final de preparación de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que arrancará el próximo 11 de junio.

En los últimos días, ya estaban trabajando en el Complejo Celeste algunas de las figuras claves del conjunto uruguayo, entre ellos el extremo Facundo Pellistri, ya liberado por el Panathinaikos de Grecia; el portero Santiago Mele; el defensa Sebastián Cáceres; el mediocampista Rodrigo Zalazar, y el extremo Brian Rodríguez.

Igualmente ya se encuentra concentrado y realizando actividades de recuperación el volante Giorgian De Arrascaeta, una de las piezas claves de Bielsa y quien se recupera de una cirugía tras fracturar la clavícula el pasado 29 de abril durante un partido del Flamengo brasileño en la Copa Libertadores.

Con un tiempo de recuperación previsto de cerca de 40 días, Arrascaeta deberá llegar muy justo a Norteamérica.

“El Loco” Bielsa ultima así los detalles finales para su lista de los 26 convocados finales que disputarán la mayor cita del fútbol global, la que debería entregar el próximo 1 de junio.

El estratega, quien asumió el banquillo uruguayo en mayo de 2023, sorprendió al mundo futbolístico el pasado jueves, cuando dejó en el aire su permanencia en la selección tras la conclusión de su contrato, firmado hasta el final del Mundial 2026. Su forma de conducir la Celeste ha estado marcada por altibajos y, recientemente, el propio entrenador reconoció que su gestión fue “perdiendo valor”.

FUENTE: AP