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Unos Rockies más aguerridos emergen a mitad de temporada, con jóvenes que impulsan una nueva actitud

DENVER (AP) — El veloz novato de Colorado Cole Carrigg se esforzó al máximo para convertir en doble un batazo reciente, y en el camino perdió el casco y la protección de la pierna. Se deslizó hacia la segunda base con tanta fuerza que desgarró sus pantalones, antes de incorporarse de un salto y hacer un pequeño movimiento de cadera hacia el dugout.

Esa es la nueva garra, la nueva actitud, de un equipo que sigue en el último lugar pero que está encontrando un camino hacia arriba bajo la mirada atenta de una nueva directiva. Estos no son los mismos Rockies a la deriva de hace un año, que coquetearon con el peor récord de todos los tiempos en el béisbol.

Con marca de 32-49, los Rockies ya tienen 14 victorias más de las que tenían hace un año a la mitad de temporada. También han pasado página tras perder 323 las últimas tres temporadas. Esa cifra está empatada con la de los Filis de Filadelfia de 1940-42 como la quinta mayor cantidad de derrotas de un equipo en un lapso de tres años en la era moderna.

Jugadores como Carrigg y TJ Rumfield están ayudando a aportar un aire juvenil al terreno.

“La mentalidad al llegar al estadio es intentar ganar, no esperar perder. Ese es un gran paso en la dirección correcta. Creo que a partir de aquí solo puede ir hacia arriba”, comentó el jardinero Mickey Moniak.

La temporada pasada, los Rockies ganaron su juego número 32 hasta el 13 de agosto. Además, tuvieron marca de 18-23 en juegos decididos por una carrera. Esta temporada, están 11-10 en partidos definidos por una carrera.

“Incluso durante juegos en los que vamos perdiendo, no creo que haya mucho pánico”, señaló Carrigg, de 24 años, quien está bateando para .271 con tres jonrones desde que fue ascendido desde Triple-A Albuquerque el 9 de junio. “Todos confiamos unos en otros. Todos sabemos que somos grandes peloteros y que estamos aquí por una razón. Tenemos un grupo de muchachos realmente especial”.

Este núcleo joven, que incluye al receptor All-Star Hunter Goodman y al campocorto dominicano Ezequiel Tovar, hace que puedan ver hacia el futuro (actualmente tienen alrededor de un 0,1% de posibilidades de llegar a los playoffs esta temporada). El equipo no ha avanzado a los playoffs desde 2018.

Un camino hacia adelante

Sin embargo, las reconstrucciones llevan tiempo.

Por eso, una directiva encabezada por Paul DePodesta y Josh Byrnes está siendo paciente para asegurarse de que un mensaje consistente se filtre a todos los niveles de la organización.

“Todavía nos queda camino por recorrer. Pero me alienta el progreso”, expresó Byrnes, quien fue contratado como gerente general procedente de los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

Un área que los Rockies planean mejorar es el pitcheo en todo el sistema. Eso podría abordarse mediante el draft el próximo mes o antes de la fecha límite de cambios a inicios de agosto.

La fecha límite de canjes

Se prevé que los Rockies se deshagan de jugadores antes de la fecha límite de cambios, especialmente dada su abundancia de jardineros. DePodesta ya está empezando a atender algunas llamadas.

¿Hay intocables?

DePodesta, presidente de operaciones de béisbol, manifestó: “Habría ciertos jugadores que sería realmente, realmente difícil para nosotros traspasar. Probablemente eso sea cierto para cualquier equipo. Hay jugadores que sentimos que, con suerte, son piezas fundamentales para nosotros de cara al futuro".

“Al mismo tiempo, creo que necesitamos ser oportunistas. No estamos donde queremos estar. Así que, si hay oportunidades para mejorar, ciertamente tanto a corto como a largo plazo, tenemos que analizarlas”.

Una cosa que los Rockies están promoviendo en las ligas menores es la flexibilidad de posiciones. Carrigg, por ejemplo, jugó en los jardines además de en el campocorto.

“Es bueno para ti. Es bueno para nosotros. Hagámoslo”, dijo Byrnes. “Va a requerir algo de trabajo, pero en su mayor parte... va muy bien”.

“Lo más importante que podemos hacer es entregar un equipo por el que (los aficionados) puedan sentir entusiasmo, un equipo que gane, un equipo que juegue en octubre”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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