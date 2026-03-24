americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Universidad de California cancela debate tras acusaciones de sesgo contra candidatos de color

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — La Universidad del Sur de California canceló el martes un debate entre los candidatos a gobernador del estado después de que políticos de minorías raciales, que habrían quedado excluidos, acusaran a la institución de discriminación.

Antonio Villaraigosa, candidato a gobernador de California, en la convención del Partido Demócrata en San Francisco, el 21 de febrero del 2026. (AP foto/Jeff Chiu)
Antonio Villaraigosa, candidato a gobernador de California, en la convención del Partido Demócrata en San Francisco, el 21 de febrero del 2026. (AP foto/Jeff Chiu) AP

Los republicanos Steve Hilton y Chad Bianco, y los demócratas Tom Steyer, Katie Porter, Eric Swalwell y Matt Mahan, todos blancos, estaban programados para participar en el debate organizado por la Universidad del Sur de California y KABC-TV. Pero cuatro demócratas de minorías raciales -- Antonio Villaraigosa, Xavier Becerra, Betty Yee y Tony Thurmond -- no cumplían los criterios para participar.

No ha surgido un claro favorito en la contienda de cara a las primarias del 2 de junio.

La universidad ha defendido la fórmula utilizada para seleccionar a los participantes y ha negado las acusaciones de sesgo. Un profesor de políticas públicas desarrolló de manera independiente los criterios basándose en las encuestas y la recaudación de fondos de los candidatos, indicó la universidad en un comunicado el viernes.

Pero la universidad dio marcha atrás el lunes por la noche y señaló que los coanfitriones del debate no pudieron ponerse de acuerdo sobre una solución.

“La fórmula de viabilidad de los candidatos, basada en datos, se sustenta en una investigación exhaustiva y cuenta con un amplio respaldo académico”, afirmó en un comunicado. “Al mismo tiempo, reconocemos que las preocupaciones sobre los criterios de selección para el debate han creado una distracción significativa respecto de los temas que importan a los votantes”.

La controversia se intensificó el lunes cuando líderes legislativos, incluidos los presidentes de los caucus negro y latino, pidieron a los organizadores que abrieran el debate a los otros candidatos con trayectoria.

“Si USC no hace lo correcto, pedimos a los votantes de California que boicoteen este debate”, escribieron. “Si la universidad no les da a los votantes una oportunidad justa de evaluar a todos los que se postulan para gobernador, los votantes deberían encontrar otras maneras de informarse sobre los candidatos”.

Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles y de origen latino, celebró la decisión de la universidad de cancelar el debate.

“USC tomó la decisión correcta, aunque llegó tarde y bajo presión”, manifestó Villaraigosa.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Destacados del día

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Venezuela pide a Trump que levante las sanciones para impulsar la inversión extranjera

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Captan a presunto ladrón escalando en una casa de Cárdenas, Matanzas y desatan alarma por inseguridad en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter