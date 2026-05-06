Una tormenta de nieve tardía azota Colorado, cierra escuelas y afecta a viajeros

Aficionados al hockey se dirigen al Ball Arena mientras una nevada de primavera pasa por la zona antes del primer tiempo del Juego 2 de la segunda ronda de playoff de la Stanley Cup de NHL entre el Avalanche de Colorado y el Wild de Minnesota, el martes 4 de mayo de 2026, en Denver. (AP foto/David Zalubowski) AP

La tormenta, que atravesó las Montañas Rocosas y se adentró en las Grandes Llanuras el martes, debía debilitarse antes de terminar el miércoles por la tarde, aunque no sin antes dejar nieve pesada y húmeda en las zonas de mayor altitud.

Se mantenía vigente una advertencia de tormenta invernal hasta la tarde, y se esperaban de 5 a 10 centímetros (entre 2 y 4 pulgadas adicionales) de nieve en Fort Collins, Boulder, el área metropolitana de Denver y Castle Rock, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

“Esperamos que las carreteras estén resbaladizas durante los chubascos de nieve más intensos, pero en las zonas de menor altitud, cualquier acumulación en las vías se derretirá rápidamente a medida que disminuyan los chubascos de nieve”, indicó en internet el miércoles la oficina del servicio meteorológico en Denver.

El pequeño pueblo montañoso de Jamestown, Colorado, cerca de Boulder, registró 41,4 centímetros (16,3 pulgadas) de nieve hasta primeras horas del miércoles, indicó el servicio meteorológico. Estes Park, cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, reportó 43 centímetros (17 pulgadas) de nieve hasta la noche del martes.

Las autoridades municipales de Boulder, que acumuló casi 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve hasta el final del martes, advirtieron a los residentes sobre árboles y ramas caídos, y los instaron a evitar permanecer debajo o cerca de aquellos con una fuerte acumulación de nieve.

Denver enfrentaba lo que podría ser su mayor nevada de la temporada. El Aeropuerto Internacional de Denver, que registró algunos retrasos y cancelaciones a primeras horas del miércoles, acumuló 3,7 pulgadas (9,3 centímetros) de nieve hasta las 2 de la mañana, informó el servicio meteorológico.

Las temperaturas también se desplomaron. Denver, que rondaba los 0 grados Celsius (en la gama baja de los 30 grados Fahrenheit) el miércoles por la mañana, activó su plan de refugios por frío.

Se espera que las temperaturas más cálidas regresen el jueves, señaló el servicio meteorológico.

El distrito escolar más grande del estado, Denver Public Schools, y otros distritos importantes y universidades de la región cancelaron las clases del miércoles debido al clima severo.

El pronóstico ominoso no disuadió a miles de asistir al espectáculo de David Guetta en el anfiteatro Red Rocks el martes por la noche, aunque los organizadores adelantaron la hora de inicio una hora con la esperanza de que los asistentes pudieran regresar a casa antes de lo peor de la tormenta.

Los asistentes al concierto se abrigaron con abrigos invernales de pelo y gorros mientras esperaban en la fila para entrar al recinto al aire libre.

La tormenta obligó a los Colorado Rockies a reprogramar dos juegos contra los New York Mets. Pero eso ocurre con más frecuencia de lo habitual durante la temporada primaveral de béisbol en Denver, incluidas cuatro ocasiones en 2015, según MLB.

Las nevadas de mayo no son inéditas en Colorado. Son aún más comunes en la capital de Wyoming, Cheyenne, que está casi 1.000 pies (300 metros) más alta que Denver y es más fresca durante todo el año. Wyoming también es más ventoso que Colorado, lo que empuja la nieve y forma ventisqueros que deben volver a retirarse con quitanieves si persisten las ráfagas.

La tormenta es bienvenida durante una sequía

Abril fue más cálido de lo habitual y con pocas precipitaciones: el mes pasado a Denver le faltó una pulgada de lluvia (2,5 centímetros) y 2,8 pulgadas de nieve (7 centímetros) en comparación con lo normal.

Para algunos agricultores, que han sentido la presión de la sequía persistente en Colorado, la nieve fue una oportunidad.

Adam Jones, quien dirige Unsung Family Farms en Longmont, declaró a KMGH-TV que había sembrado semillas de zanahoria días antes para aprovechar la precipitación.

“Con líneas de goteo o aspersores no se logra una distribución tan uniforme”, comentó. “No hay nada como iniciar semillas con nieve o agua”.

Sin embargo, Jones tuvo que trasladar al interior los cultivos más sensibles al clima, con un calefactor para mantenerlos calientes.

El tiempo inestable no se limitaba a las Montañas Rocosas.

El miércoles podrían registrarse tormentas eléctricas severas con riesgo de tornados en el sureste y se esperaba que algunas de las tormentas más fuertes se presentaran desde Arkansas hasta Georgia.

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McCormack informó desde Concord, New Hampshire. La periodista de AP Jaimie Ding colaboró desde Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP